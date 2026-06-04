Hasil Indonesia Open 2026: Ana/Trias dan Rachel/Febi Kompak Menang, Langsung Tempur di Perempat Final!

JawaPos.com - Empat dari 11 wakil Merah Putih telah memainkan pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) pagi WIB. Keempat wakil tersebut adalah Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Dari keempat wakil tersebut, hanya Ana/Trias dan Rachel/Febi saja yang sukses melaju ke babak perempat final. Sementara dua pasangan ganda campuran Adnan/Indah dan Amri/Nita harus gugur di babak 16 besar.

Adnan/Indah menelan kekalahan dari pasangan Tiongkok, Feng Yan Zhie/Huang Dong Ping. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21.

Hasil sama juga diraih Amri/Nita. Pasangan ranking 18 dunia itu juga menelan kekalahan dari wakil Tiongkok lainnya, yakni Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dalam dua gim langsung dengan skor 17-21, 9-21.

Sementara, ganda putri Indonesia menunjukkan performa positif. Dua wakil yang memulai perjuangannya hari ini, Ana/Trias dan Rachel/Febi, sukses mengamankan tiket perempat final meski diraih dengan susah payah.

Ana/Trias mengamankan tiket perempat final lebih dulu usai menumbangkan wakil Taiwan, Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu. Pasangan ranking 16 dunia itu menang susah payah lewat pertarungan penuh tiga gim dengan skor akhir 13-21, 21-17, 21-15.

Lalu, Rachel/Febi juga mengukir hasil manis di babak 16 besar. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu melaju ke babak perempat final usai menang susah payah atas Francesca Corbett/Jennie Gai (Amerika Serikat) dengan skor 21-18, 17-21, 21-13.

Menariknya, Rachel/Febi akan berjumpa dengan Ana/Trias di babak perempat final. Artinya, Indonesia sudah menempatkan satu wakil di babak semifinal Indonesia Open 2026.