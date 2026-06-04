Hasil Indonesia Open 2026: Ana/Trias dan Rachel/Febi Kompak Menang, Langsung Tempur di Perempat Final!

Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. (PBSI)
JawaPos.com - Empat dari 11 wakil Merah Putih telah memainkan pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) pagi WIB. Keempat wakil tersebut adalah Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Dari keempat wakil tersebut, hanya Ana/Trias dan Rachel/Febi saja yang sukses melaju ke babak perempat final. Sementara dua pasangan ganda campuran Adnan/Indah dan Amri/Nita harus gugur di babak 16 besar.
Adnan/Indah menelan kekalahan dari pasangan Tiongkok, Feng Yan Zhie/Huang Dong Ping. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu kalah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21.
Hasil sama juga diraih Amri/Nita. Pasangan ranking 18 dunia itu juga menelan kekalahan dari wakil Tiongkok lainnya, yakni Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dalam dua gim langsung dengan skor 17-21, 9-21.
Sementara, ganda putri Indonesia menunjukkan performa positif. Dua wakil yang memulai perjuangannya hari ini, Ana/Trias dan Rachel/Febi, sukses mengamankan tiket perempat final meski diraih dengan susah payah.
Ana/Trias mengamankan tiket perempat final lebih dulu usai menumbangkan wakil Taiwan, Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu. Pasangan ranking 16 dunia itu menang susah payah lewat pertarungan penuh tiga gim dengan skor akhir 13-21, 21-17, 21-15.
Lalu, Rachel/Febi juga mengukir hasil manis di babak 16 besar. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu melaju ke babak perempat final usai menang susah payah atas Francesca Corbett/Jennie Gai (Amerika Serikat) dengan skor 21-18, 17-21, 21-13.
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Menariknya, Rachel/Febi akan berjumpa dengan Ana/Trias di babak perempat final. Artinya, Indonesia sudah menempatkan satu wakil di babak semifinal Indonesia Open 2026.
Indonesia berpotensi akan terus menempatkan wakilnya di babak perempat final, mengingat masih ada beberapa wakil yang akan memainkan laga hari ini. Seperti Putri Kusuma Wardani, Jonatan Christie, Alwi Farhan, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah/Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
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