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Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.45 WIB

Dipecundangi Malaysia, Raymond/Joaquin Gagal ke Final French Open 2026

Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bertanding di babak final Indonesia Open 2026 melawan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin bertanding di babak final Indonesia Open 2026 melawan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Langkah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin terhenti di semifinal French Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun pada Minggu WIB.

Berdasarkan statistik penyelenggara, Raymond/Joaquin kalah 16-21, 15-21, setelah gagal mengimbangi permainan pasangan Malaysia itu di Arena Grand Paris, Prancis.

Pada gim pertama, Man/Tee mengendalikan permainan dan konsisten mengumpulkan poin. Raymond/Joaquin memberikan perlawanan, tapi pasangan Indonesia itu gagal membalikkan keadaan hingga kehilangan gim pembuka 16-21.

Memasuki gim kedua, ganda putra Indonesia itu berupaya memperbaiki permainan guna memaksakan pertandingan berlanjut ke gim penentuana.

Namun, lawan kembali tampil efektif dan mampu mempertahankan keunggulan hingga menutup pertandingan dengan 21-15.

Hasil tersebut menghentikan langkah Raymond/Joaquin yang  tampil impresif pada  perempat final.

Sebelumnya pada Jumat (23/10) Raymond/Joaquin mengalahkan pasangan China Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi dengan 23-21,  21-18.

Man Wei Chong/Tee Kai Wun bertemu dengan rekan senegara, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dalam final.

Editor: Banu Adikara
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