Bungkam Ganda Juara Dunia di Perempat Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin: Pengalaman Tak Terlupakan!

JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengukir hasil manis saat melawan ganda putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di babak perempat final Indonesia Open 2026. Raymond/Joaquin sukses membungkam pasangan Juara Dunia 2021 tersebut.

Raymond/Joaquin memastikan tiket semifinal usai menang susah payah atas Hoki/Kobayashi di Istora Senayan, Jumat (5/6/2026). Ganda putra muda Indonesia itu menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 24-22, 21-18.

Usai laga, Raymond/Joaquin sangat senang bisa mengalahkan pasangan Jepang unggulan kedelapan tersebut. Menurutnya pertandingan tersebut berjalan sangat seru, terkhusus pada gim ketiga ketika mereka sempat tertinggal 12-16.

“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan tidak ada cedera. Dan menurut saya hari ini benar-benar luar biasa. Kita juga tadi di set terakhir pertandingannya benar-benar seru,” kata Joaquin dalam konferensi pers usai laga di Istora Senayan, Jumat (5/6/2026).

“Penonton pun juga ramai sekali hari ini. Benar-benar enggak nyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita tertekan terus ya di set ketiga,” sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Raymond. Pemain berusia 22 tahun itu juga mengungkap bahwa mereka kecolongan di gim pertama karena masih adaptasi lapangan dan membaca pola permainan Hoki/Kobayashi.

“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera di posisi ini. Kemenangan juga, rasanya pertandingan hari ini enggak mudah. Mungkin ada banyak keragu-raguan tadi karena lawan baru pertama lawan juga, situasi lapangan dengan lapangan kemarin beda juga,” terang Raymond.

Raymond/Joaquin mengaku sangat senang bisa meraih kemenangan atas Hoki/Kobayashi. Bagi Joaquin, pertandingan tersebut sangat spesial dan tidak akan pernah terlupakan.