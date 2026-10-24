Asian Para Games 2026: Para Atletik Borong Total 22 Medali dari Jepang

Pelari Indonesia Partin berselebrasi membawa bendera usai finis pertama pada nomor lari 100 meter putra T63 Atletik Asian Para Games 2026 di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Aichi, Jepang, Jumat (23/10/2026). Partin berhasil meraih medali emas setelah finis pertama dengan catatan waktu 12,37 detik. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.
JawaPos.com - Tim para atletik Indonesia menutup penampilannya pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan mengoleksi 22 medali yang terdiri atas tiga emas, delapan perak, dan 11 perunggu.
Empat medali terakhir diraih pada pertandingan Jumat (23/10), yakni satu emas dari Partin Muhlisin, dua perak melalui Ansyari dan Saptoyogo Purnomo, serta satu perunggu dari Rica Oktavia.
Partin menjadi atlet terakhir yang menyumbangkan medali emas setelah memenangi nomor lari 100 meter putra T63 di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium dengan catatan waktu 12,37 detik sekaligus memecahkan rekor Asian Para Games.
Sprinter asal Magelang, Jawa Tengah, itu menang atas wakil Thailand Phalathip Khamta yang finis kedua dengan waktu 12,72 detik.
"Alhamdulillah dapat mengulang medali emas lagi untuk Indonesia. Perasaannya luar biasa, senang sekali karena memang prosesnya juga sudah lumayan lama," kata Partin seusai perlombaan.
Sementara itu, dua medali perak pada hari terakhir disumbangkan Ansyari dari nomor lempar lembing putra F40-41 dan Saptoyogo Purnomo dari nomor lari 200 meter putra T37.
Adapun Rica Oktavia melengkapi perolehan medali para atletik Indonesia dengan meraih perunggu nomor lompat jauh putri T20.
Sebelum emas Partin, dua medali emas lainnya bagi tim para atletik Indonesia disumbangkan I Kadek Dwi Purwana Yasa dan Karisma Evi Tiarani.
Kadek meraih emas nomor lempar cakram putra F57 pada Selasa (20/10) sekaligus memecahkan rekor dunia, sedangkan Karisma menjadi yang tercepat pada nomor 100 meter putri T63 pada Rabu (21/10) dengan waktu 14,59 detik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022