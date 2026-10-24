Asian Para Games 2026: Para Atletik Borong Total 22 Medali dari Jepang

JawaPos.com - Tim para atletik Indonesia menutup penampilannya pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan mengoleksi 22 medali yang terdiri atas tiga emas, delapan perak, dan 11 perunggu.

Empat medali terakhir diraih pada pertandingan Jumat (23/10), yakni satu emas dari Partin Muhlisin, dua perak melalui Ansyari dan Saptoyogo Purnomo, serta satu perunggu dari Rica Oktavia.

Partin menjadi atlet terakhir yang menyumbangkan medali emas setelah memenangi nomor lari 100 meter putra T63 di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium dengan catatan waktu 12,37 detik sekaligus memecahkan rekor Asian Para Games.

Sprinter asal Magelang, Jawa Tengah, itu menang atas wakil Thailand Phalathip Khamta yang finis kedua dengan waktu 12,72 detik.

"Alhamdulillah dapat mengulang medali emas lagi untuk Indonesia. Perasaannya luar biasa, senang sekali karena memang prosesnya juga sudah lumayan lama," kata Partin seusai perlombaan.

Sementara itu, dua medali perak pada hari terakhir disumbangkan Ansyari dari nomor lempar lembing putra F40-41 dan Saptoyogo Purnomo dari nomor lari 200 meter putra T37.

Adapun Rica Oktavia melengkapi perolehan medali para atletik Indonesia dengan meraih perunggu nomor lompat jauh putri T20.

Sebelum emas Partin, dua medali emas lainnya bagi tim para atletik Indonesia disumbangkan I Kadek Dwi Purwana Yasa dan Karisma Evi Tiarani.