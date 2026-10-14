Tiba di Nagoya, Kontingen Indonesia Optimis Penuhi Target Asian Para Games 2026

JawaPos.com - Kontingen Indonesia untuk ajang Asian Para Games 2026 sudah tiba di Bandar Udara Internasional Chubu Centrair, Nagoya, Jepang, Selasa (13/10) pukul 15.00 waktu setempat.

Tim Merah Putih percaya diri mencapai target dalam ajang tersebut.

Berdasar jadwal yang diterima kontingen Indonesia, dua cabor akan dipertandingkan sebelum upacara pembukaan. Yakni para bulu tangkis dan para tenis meja.

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Kedua cabor tersebut akan memulai babak kualifikasi pada hari Jumat (16/10).

Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia Reda Manthovani menjelaskan, setibanya di Nagoya, fokus utama para atlet adalah adaptasi lingkungan.

Mereka masih memiliki waktu cukup mengenal lingkungan sebelum memulai pertandingan pada 15 Oktober.

"Sampai di Nagoya, itu kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan tempat karena pertandingan bukan hari ini, tapi mungkin baru mulai tanggal 16," kata Reda dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Reda mengungkapkan pihaknya telah melakukan survey ke sejumlah lokasi sebelum ajang tersebut bergulir.