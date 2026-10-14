Tiba di Nagoya, Kontingen Indonesia Optimis Penuhi Target Asian Para Games 2026

Kontingen Indonesia telah tiba di Nagoya, Jepang, menjelang beraksi di Asian Para Games 2026. (Dok. NPC Indonesia)
JawaPos.com - Kontingen Indonesia untuk ajang Asian Para Games 2026 sudah tiba di Bandar Udara Internasional Chubu Centrair, Nagoya, Jepang, Selasa (13/10) pukul 15.00 waktu setempat.
Tim Merah Putih percaya diri mencapai target dalam ajang tersebut.
Berdasar jadwal yang diterima kontingen Indonesia, dua cabor akan dipertandingkan sebelum upacara pembukaan. Yakni para bulu tangkis dan para tenis meja.
Kedua cabor tersebut akan memulai babak kualifikasi pada hari Jumat (16/10).
Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia Reda Manthovani menjelaskan, setibanya di Nagoya, fokus utama para atlet adalah adaptasi lingkungan.
Mereka masih memiliki waktu cukup mengenal lingkungan sebelum memulai pertandingan pada 15 Oktober.
"Sampai di Nagoya, itu kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan tempat karena pertandingan bukan hari ini, tapi mungkin baru mulai tanggal 16," kata Reda dalam keterangannya, Rabu (14/10).
Reda mengungkapkan pihaknya telah melakukan survey ke sejumlah lokasi sebelum ajang tersebut bergulir.
Langkah tersebut dilakukan guna menunjang performa atlet di lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022