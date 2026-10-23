Menpora Erick Thohir Bangga Kontingen Indonesia Lampaui Target Emas Asian Para Games 2026

Menpora Erick Thohir bersama Cdm Reda Manthovani dan pasangan Leani Ratri Oktila/Hikmat Ramdani di nomor ganda campuran SL3-SU5. (Dok. Kemenpora)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bangga setelah kontingen Indonesia melampaui target medali emas di Asian Para Games 2026.
Dia pun memberikan apresiasi setinggi langit kepada seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang olahraga disabilitas bergengsi se-Asia tersebut.
Pundi-pundi medali emas Indonesia terus bertambah menjelang berakhirnya penyelenggaraan Asian Para Games 2026.
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Hingga Jumat (23/10) sore, tim Merah Putih telah mengoleksi 12 medali emas, bertambah dua keping dari perolehan sehari sebelumnya.
Dua medali emas tambahan tersebut dipersembahkan pasangan Leani Ratri Oktila/Hikmat Ramdani di nomor ganda campuran SL3-SU5 dan Rina Marlina/Subhan di nomor ganda campuran SH6 cabang olahraga para bulu tangkis.
Keberhasilan itu semakin mempertegas pencapaian kontingen Indonesia yang mampu melampaui target awal pemerintah.
Sebelum bertolak ke Jepang, pemerintah melalui Kemenpora menetapkan target tujuh medali emas bagi kontingen Indonesia.
Namun, perjuangan para atlet Merah Putih mampu melampaui ekspektasi tersebut dengan raihan 12 emas hingga Jumat sore.
“Alhamdulillah, hari ini (Kamis) Indonesia kembali mendapatkan dua emas sehingga total sudah 10 emas. Dari target tujuh emas yang kita tetapkan, sekarang kita sudah melampauinya," kata Menpora Erick dalam keterangannya, Jumat (23/10).
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Jawa Pos
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