Boccia Bawa Indonesia Lampaui Target Emas Asian Para Games 2026

Menpora Erick Thohir hadir menyaksikan perjuangan atlet boccia di Asian Para Games 2026. (Kemenpora)
JawaPos.com - Cabang olahraga boccia sukses membawa Indonesia melampaui target tujuh medali emas di Asian Para Games 2026.
Tiga medali emas tambahan yang diraih Gischa Zayana, Handayani, dan Felix Ardi Yudha, membuat koleksi Merah Putih kini mencapai delapan emas, pada Rabu (21/10).
Ketiga atlet tersebut memastikan kemenangan dalam pertandingan final yang berlangsung di Nagoya General Gymnasium, Nagoya, Jepang.
Keberhasilan itu sekaligus mempertegas kontribusi boccia dalam mendongkrak perolehan medali Indonesia pada ajang olahraga multicabang bagi atlet disabilitas tersebut.
Gischa Zayana menjadi penyumbang emas pertama melalui nomor Women’s Individual BC2 setelah mengalahkan wakil Hongkong, Yeung Hiu Lam, dengan skor tipis 6-5.
Tak berselang lama, Handayani turut naik podium tertinggi setelah menundukkan atlet Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4 pada nomor Women’s Individual BC1.
Keberhasilan tersebut kemudian dilengkapi Felix Ardi Yudha yang tampil pada nomor Men’s Individual BC2.
Dia sukses mengatasi perlawanan atlet Thailand Phakphum Linchum dengan skor 5-3 untuk memastikan medali emas ketiga bagi Indonesia dari cabang boccia.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengapresiasi perjuangan para atlet.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022