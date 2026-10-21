Boccia Bawa Indonesia Lampaui Target Emas Asian Para Games 2026

JawaPos.com - Cabang olahraga boccia sukses membawa Indonesia melampaui target tujuh medali emas di Asian Para Games 2026.

Tiga medali emas tambahan yang diraih Gischa Zayana, Handayani, dan Felix Ardi Yudha, membuat koleksi Merah Putih kini mencapai delapan emas, pada Rabu (21/10).

Ketiga atlet tersebut memastikan kemenangan dalam pertandingan final yang berlangsung di Nagoya General Gymnasium, Nagoya, Jepang.

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Keberhasilan itu sekaligus mempertegas kontribusi boccia dalam mendongkrak perolehan medali Indonesia pada ajang olahraga multicabang bagi atlet disabilitas tersebut.

Gischa Zayana menjadi penyumbang emas pertama melalui nomor Women’s Individual BC2 setelah mengalahkan wakil Hongkong, Yeung Hiu Lam, dengan skor tipis 6-5.

Tak berselang lama, Handayani turut naik podium tertinggi setelah menundukkan atlet Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4 pada nomor Women’s Individual BC1.

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Keberhasilan tersebut kemudian dilengkapi Felix Ardi Yudha yang tampil pada nomor Men’s Individual BC2.

Dia sukses mengatasi perlawanan atlet Thailand Phakphum Linchum dengan skor 5-3 untuk memastikan medali emas ketiga bagi Indonesia dari cabang boccia.