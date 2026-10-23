Aldila Sutjiadi Terjungkal di Perempat Final Ganda Putri Ningbo Open 2026

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya petenis Selandia Baru, Erin Routliffe, terhenti pada babak perempat final turnamen tenis Ningbo Open 2026 setelah kalah dari Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason dengan skor 3-6, 4-6, Jumat.

Dalam pertandingan perempat final turnamen WTA 500 di Ningbo, China tersebut, Aldila/Erin belum mampu mengatasi permainan Eikeri/Gleason yang tampil lebih konsisten dalam memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan dalam waktu sekitar satu jam 27 menit, demikian catatan WTA.

Aldila/Erin sempat menjaga persaingan ketat pada set pertama. Setelah kedudukan imbang 3-3, pasangan Eikeri/Gleason mampu merebut tiga gim berturut-turut untuk menutup set pembuka dengan skor 6-3.

Memasuki set kedua, Aldila/Erin berupaya bangkit dengan mempertahankan persaingan hingga kedudukan 4-4. Namun, Eikeri/Gleason kembali menunjukkan efektivitas permainan dengan memenangi dua gim berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-4 sekaligus mengakhiri perjalanan Aldila/Erin di turnamen tersebut.

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Statistik pertandingan memperlihatkan Eikeri/Gleason lebih efektif dalam menjaga konsistensi. Pasangan Norwegia-Amerika itu memenangi 54 persen total poin, sedangkan Aldila/Erin mengumpulkan 46 persen.

Perbedaan juga terlihat pada jumlah kesalahan sendiri. Aldila/Erin mencatatkan 27 kesalahan sendiri, sementara lawannya hanya melakukan 15 kesalahan. Catatan tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan keunggulan konsistensi pasangan Eikeri/Gleason sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Aldila/Erin unggul dalam jumlah ace dengan dua pukulan, sementara Eikeri/Gleason tidak membukukan ace. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk membalikkan keadaan.