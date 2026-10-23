Aldila Sutjiadi Terjungkal di Perempat Final Ganda Putri Ningbo Open 2026

Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, tampil di US Open 2026 / Dok: instagram @dila11
JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya petenis Selandia Baru, Erin Routliffe, terhenti pada babak perempat final turnamen tenis Ningbo Open 2026 setelah kalah dari Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason dengan skor 3-6, 4-6, Jumat.
Dalam pertandingan perempat final turnamen WTA 500 di Ningbo, China tersebut, Aldila/Erin belum mampu mengatasi permainan Eikeri/Gleason yang tampil lebih konsisten dalam memanfaatkan peluang untuk mengamankan kemenangan dalam waktu sekitar satu jam 27 menit, demikian catatan WTA.
Aldila/Erin sempat menjaga persaingan ketat pada set pertama. Setelah kedudukan imbang 3-3, pasangan Eikeri/Gleason mampu merebut tiga gim berturut-turut untuk menutup set pembuka dengan skor 6-3.
Memasuki set kedua, Aldila/Erin berupaya bangkit dengan mempertahankan persaingan hingga kedudukan 4-4. Namun, Eikeri/Gleason kembali menunjukkan efektivitas permainan dengan memenangi dua gim berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-4 sekaligus mengakhiri perjalanan Aldila/Erin di turnamen tersebut.
Statistik pertandingan memperlihatkan Eikeri/Gleason lebih efektif dalam menjaga konsistensi. Pasangan Norwegia-Amerika itu memenangi 54 persen total poin, sedangkan Aldila/Erin mengumpulkan 46 persen.
Perbedaan juga terlihat pada jumlah kesalahan sendiri. Aldila/Erin mencatatkan 27 kesalahan sendiri, sementara lawannya hanya melakukan 15 kesalahan. Catatan tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan keunggulan konsistensi pasangan Eikeri/Gleason sepanjang pertandingan.
Di sisi lain, Aldila/Erin unggul dalam jumlah ace dengan dua pukulan, sementara Eikeri/Gleason tidak membukukan ace. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk membalikkan keadaan.
Hasil tersebut membuat Aldila/Erin belum mampu mengulang hasil positif saat memulai Asian Swing dengan meraih gelar WTA 500 Singapore Open 2026 pada akhir bulan lalu. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu kemudian kandas di semifinal China Open 2026, lalu terhenti pada babak pertama Wuhan Open 2026 pekan lalu.
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Jawa Pos
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