Tren Lari Terus Meningkat, Kesehatan Tulang dan Sendi Perlu Jadi Perhatian

JawaPos.com – Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari mendorong perhatian terhadap kesiapan fisik pelari, termasuk kesehatan tulang dan sendi.

Peningkatan jarak dan intensitas latihan tanpa persiapan yang memadai dapat meningkatkan risiko cedera, sehingga pengaturan beban latihan, pemulihan, dan pemenuhan nutrisi menjadi bagian penting dari aktivitas olahraga.

Data yang dikutip dari penyelenggara menunjukkan jumlah peserta BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) meningkat dari sekitar 15.000 pelari pada 2024 menjadi 31.000 pelari pada 2025.

Pada penyelenggaraan 13–14 Juni 2026, jumlah peserta dilaporkan melampaui 45.000 orang, termasuk 1.012 pelari internasional dari 52 negara.

Tren serupa terlihat pada myBCA Jakarta Running Festival (JRF).

Jumlah pesertanya dilaporkan meningkat dari 27.300 orang pada 2025 menjadi lebih dari 37.000 orang pada 2026. Pada BTN Jakim 2026, kategori half marathon sejauh 21 kilometer disebut menjadi kategori yang paling diminati.

Seiring bertambahnya peserta yang mengikuti lomba jarak jauh, kesiapan tubuh menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pelari tidak hanya perlu meningkatkan daya tahan kardiovaskular, tetapi juga menyesuaikan beban latihan dengan kemampuan tubuh dan memberikan waktu pemulihan yang cukup.

“Banyak orang yang mulai menggandrungi olahraga endurance seperti lari maraton, namun seringkali mereka tidak membekali diri dengan asupan nutrisi yang memadai," ujar Medical Expert PT Pyridam Farma Tbk, dr. Carlinda Nekawaty dalam keterangan tertulisnya.