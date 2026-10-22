Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Banu Adikara
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.49 WIB

Tren Lari Terus Meningkat, Kesehatan Tulang dan Sendi Perlu Jadi Perhatian

Ilustrasi berlari/Magnific - Image

Ilustrasi berlari/Magnific

JawaPos.com  Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari mendorong perhatian terhadap kesiapan fisik pelari, termasuk kesehatan tulang dan sendi.

Peningkatan jarak dan intensitas latihan tanpa persiapan yang memadai dapat meningkatkan risiko cedera, sehingga pengaturan beban latihan, pemulihan, dan pemenuhan nutrisi menjadi bagian penting dari aktivitas olahraga.

Data yang dikutip dari penyelenggara menunjukkan jumlah peserta BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) meningkat dari sekitar 15.000 pelari pada 2024 menjadi 31.000 pelari pada 2025.

Pada penyelenggaraan 13–14 Juni 2026, jumlah peserta dilaporkan melampaui 45.000 orang, termasuk 1.012 pelari internasional dari 52 negara.

Tren serupa terlihat pada myBCA Jakarta Running Festival (JRF).

Jumlah pesertanya dilaporkan meningkat dari 27.300 orang pada 2025 menjadi lebih dari 37.000 orang pada 2026. Pada BTN Jakim 2026, kategori half marathon sejauh 21 kilometer disebut menjadi kategori yang paling diminati.

Seiring bertambahnya peserta yang mengikuti lomba jarak jauh, kesiapan tubuh menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pelari tidak hanya perlu meningkatkan daya tahan kardiovaskular, tetapi juga menyesuaikan beban latihan dengan kemampuan tubuh dan memberikan waktu pemulihan yang cukup.

“Banyak orang yang mulai menggandrungi olahraga endurance seperti lari maraton, namun seringkali mereka tidak membekali diri dengan asupan nutrisi yang memadai," ujar Medical Expert PT Pyridam Farma Tbk, dr. Carlinda Nekawaty dalam keterangan tertulisnya. 

Menurut dr. Carlina, pemenuhan nutrisi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh orang yang rutin berolahraga. Namun, keluhan pada sendi juga perlu ditangani dengan tepat, terutama jika nyeri berulang atau mengganggu pergerakan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nyeri Lutut Saat Naik Tangga Jangan Dianggap Wajar, Bisa Jadi Tanda Gangguan Sendi Serius  - Image
Kesehatan

Nyeri Lutut Saat Naik Tangga Jangan Dianggap Wajar, Bisa Jadi Tanda Gangguan Sendi Serius 

Selasa, 8 September 2026 | 18.52 WIB

Mengenal Sindrom Ehlers-Danlos: Kondisi Tubuh Langka yang Membuat Sendi dan Kulit Sangat Lentur - Image
Kesehatan

Mengenal Sindrom Ehlers-Danlos: Kondisi Tubuh Langka yang Membuat Sendi dan Kulit Sangat Lentur

Selasa, 18 Agustus 2026 | 06.57 WIB

Lari 1 Km Jadi 10 Poin, Bikin Sehat Jadi Cuan Lewat Runvestasi - Image
Sports

Lari 1 Km Jadi 10 Poin, Bikin Sehat Jadi Cuan Lewat Runvestasi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore