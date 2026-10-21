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Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.52 WIB

Asian Para Games 2026: Raih Perak Para Panahan, Ken/Arif Jadikan Tekanan Final Sebagai Pelajaran

(kiri ke kanan) Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferelly Essant, Arif Firmansyah dan Ken Swagumilang saat mengikuti latihan resmi Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park, Jepang, Kamis (15/10/2026). NPC INDONESIA/Dwi Prasetya. (NPC INDONESIA/Dwi Prasetya) - Image

(kiri ke kanan) Atlet para panahan Indonesia Teodora Audi Ayudia Ferelly Essant, Arif Firmansyah dan Ken Swagumilang saat mengikuti latihan resmi Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park, Jepang, Kamis (15/10/2026). NPC INDONESIA/Dwi Prasetya. (NPC INDONESIA/Dwi Prasetya)

JawaPos.com - Pasangan para panahan Indonesia Ken Swagumilang/Arif Firmansyah menjadikan pengalaman menghadapi tekanan pada pertandingan final Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 sebagai pelajaran setelah meraih medali perak nomor compound ganda putra di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Rabu.

Ken mengatakan tekanan saat tampil di panggung final menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang baru dipasangkan sejak 2025, terutama karena belum terbiasa dengan format tembakan bergantian atau alternate shooting.

"Kondisi yang biasa kita latihan itu atau pertandingan yang sebelum-sebelumnya itu jarang sekali sampai ke alternate shoot karena kita ini terhitung sebagai pasangan baru," kata Ken seusai pertandingan.

Ken/Arif harus mengakui keunggulan pasangan Thailand Teeresak Phiarthanee/Comsan Singpirom dengan skor 147-150 pada pertandingan perebutan medali emas.

Selain tekanan pertandingan, Ken mengungkapkan kondisi angin juga memengaruhi penampilan mereka saat menghadapi Thailand.

Menurut dia, perubahan arah anak panah sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa pertandingan sebelumnya sehingga mereka berusaha mengantisipasi kondisi tersebut.

"Setiap anak panah yang pertama ditembakkan itu mayoritasnya ke kiri, dan kita pun juga waktu nyoba latihan di sini mayoritasnya memang ke kiri," ujarnya.

"Kita juga sudah berusaha mengantisipasi itu, tetapi mungkin kurang sedikit. Itu nanti buat pelajaran juga biar kita bisa lebih detail dalam memperhatikan pertandingan sebelumnya," tambahnya.

Sementara itu, Arif mengakui tampil di final Asian Para Games memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pertandingan yang pernah dijalaninya.

Editor: Banu Adikara
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