Hasil Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Start P20 Finis 5 Besar! Hakim Danish Juara

JawaPos.com — Pebalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama sukses menuntaskan Moto3 Ceko 2026 di posisi kelima setelah memulai balapan dari grid ke-20 akibat hukuman penalti di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026).

Hasil tersebut menjadi pencapaian impresif bagi pebalap Indonesia setelah mampu menembus rombongan terdepan dan bersaing memperebutkan podium hingga lap-lap akhir.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Melompat dari Posisi 20 ke Barisan Depan? Veda Ega Pratama langsung tampil agresif sejak lampu start padam.

Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20, pebalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mampu melakukan banyak overtaking pada tikungan-tikungan awal hingga melonjak ke posisi ke-11.

Performa Veda terus meningkat pada lap kedua. Dia berhasil menyalip tiga pebalap sekaligus dan naik ke posisi kedelapan, memperlihatkan kecepatan yang membuatnya cepat mendekati kelompok terdepan.

Memasuki lap ketiga, Veda kembali menunjukkan konsistensinya. Pebalap bernomor #9 tersebut sukses menambah satu posisi lagi dan menembus urutan ketujuh, meski persaingan di depan juga berlangsung sangat ketat.

Siapa yang Memimpin Balapan Moto3 Ceko 2026? Pada awal lomba, Alvaro Carpe sempat memimpin jalannya balapan. Namun situasi berubah ketika Maximo Quiles berhasil mengambil alih posisi terdepan dan mulai mengendalikan ritme balapan.

Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo dan David Almansa dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP juga ikut meramaikan perebutan posisi depan. Pergantian posisi terjadi beberapa kali karena jarak antarpembalap sangat rapat sepanjang balapan.

Memasuki pertengahan lomba, nama Hakim Danish mulai muncul sebagai salah satu penantang serius kemenangan. Pebalap FRINSA–MT Helmets–MSI tersebut terus menjaga kecepatannya dan bertahan di kelompok terdepan hingga lap-lap penentuan.

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