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Banu Adikara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Asian Games 2026: Ganda Putri Fitriana/Fadona Melaju ke fFnal Padel

Ganda putri padel Indonesia Fitriani Sabatini (belakang) dan Fadona Kusumawati (depan) beraksi pada babak semifinal Asian Games 2026 melawan wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Jumat (2/10/2026). ANTARA/Arindra Meodia - Image

Ganda putri padel Indonesia Fitriani Sabatini (belakang) dan Fadona Kusumawati (depan) beraksi pada babak semifinal Asian Games 2026 melawan wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Jumat (2/10/2026). ANTARA/Arindra Meodia

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati melaju ke final cabang olahraga padel Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte dengan skor 6-0, 6-0 di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Jumat.

Fitriani/Fadona tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Set pertama diselesaikan dalam waktu 17 menit, sebelum pasangan Indonesia itu mengamankan set kedua dalam 25 menit.

"Alhamdulillah ya, kita hari ini mainnya sangat enjoy. Nggak serius-serius yang kemarin-kemarin, dari pertama ke kedua. Kita hari ini mainnya lebih rapi, lebih bersih, dan bisa bikin lawan jadi keteteran," kata Fadona seusai pertandingan.

Pada set pertama, Fitriani/Fadona mampu memenangi 12 dari 16 poin servis dan 12 dari 14 poin ketika menerima servis. Mereka juga tidak melakukan kesalahan ganda sepanjang pertandingan.

Memasuki set kedua, pasangan Indonesia tetap menjaga konsistensi permainan dengan memenangi 12 dari 18 poin servis serta 17 dari 24 poin saat menerima servis.

Hal senada juga disampaikan Fitriani yang mengatakan tekanan dalam pertandingan justru membuat dirinya dan Fadona semakin terpacu untuk mengeluarkan kemampuan terbaik.

Menghadapi partai final, Fadona memastikan dirinya bersama Fitriani akan mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang siapa pun lawan yang akan dihadapi.

"Siapa pun lawannya kita harus tetap all out, kita harus bisa mengincar gold untuk Indonesia," ujar Fadona.

Ia juga berharap rekan senengaranya, pasangan Putria Novela/Beatrice Gumulya, dapat menyusul ke final sehingga tercipta laga sesama wakil Indonesia. Beatrice/Putria akan bertanding melawan ganda putri Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto pada babak semifinal.

Editor: Banu Adikara
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