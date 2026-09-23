Asian Games 2026: Dicukur Tiongkok 0-3, Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Bawa Pulang Perunggu

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia memastikan meraih medali perunggu bagi kontingen Merah Putih setelah berakhirnya pertandingan babak semifinal Asian Games 2026 yang berlangsung di Kota Ichinomiya, Aichi, Rabu.

Tim beregu putri harus puas dengan medali perunggu, setelah upayanya melaju ke final dijegal tim China. Dengan deretan pemain yang lebih kuat itu, China menekuk Indonesia dengan skor 3-0.

Indonesia membuka laga semifinal tersebut dengan menurunkan Putri Kusuma Wardani pada nomor tunggal putri. Putri gagal menciptakan kemenangan pembuka setelah dikalahkan Wang Zhi Yi dengan dua gim langsung 15-21, 20-22.

Lalu pada laga kedua, giliran ganda putri Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum diturunkan untuk melawan Liu Sheng Su/Tan Ning dari China.

Lagi-lagi wakil Merah Putih gagal mengantongi kemenangan pada partai kedua itu. Pasangan Rachel/Febi dikalahkan dengan dua gim langsung 15-21, 18-21.

Pada partai ketiga kembali dimainkan nomor tunggal putri. Kali ini pebulu tangkis muda Mutiara Ayu Puspitasari bertemu lawan kawakan Top Five, yakni Chen Yu Fei.

Mutiara hanya sanggup bertahan dalam 22 menit pertandingan, dan menyudahi perlawanannya dengan skor akhir 15-21, 12-21.

Pada cabang bulu tangkis nomor beregu, Indonesia masih berpeluang menyabet medali emas atau perak dari sektor putra.