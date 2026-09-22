Asian Games 2026: Sepak Takraw Putri Indonesia Babat Tuan Rumah 3-0

Tim sepak takraw putri Indonesia beraksi pada nomor tim regu putri Asian Games 2026 melawan tim Thailand di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Senin (21/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Tim nasional sepak takraw putri Indonesia berhasil menekuk Jepang dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup A Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang digelar di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Selasa.
Tim beregu Indonesia di laga ini diperkuat oleh Dini Mita Sari, Fujy Anggy Lestari, Yuliana, Wan Annisa Rachmadi, Ayvonne Halimatu Zahra Perdhana, Kusnelia, Choirunnisa, Dita Pratiwi, dan Frisca Kharisma Indrasari.
Pada gim pertama, Indonesia memenangkan set pertama dengan skor 15-7, lalu berlanjut 15-9 pada set kedua. Kemenangan di gim pertama membuat Indonesia tampil lebih percaya diri.
Di gim kedua, mereka sanggup menyudahi gim dengan skor 2-1 (15-9, 10-15, 15-9) setelah tim lawan sempat bangkit di set kedua untuk mengambil kemenangan 10-15.
Setelah dua kemenangan itu, di gim ketiga Indonesia menang dengan nyaman, dengan skor 15-6 dan 15-7.
Kemenangan melawan Jepang menjadi kemenangan pertama tim sepak takraw beregu putri tanah air. Sebelumnya, mereka takluk 0-3 pada dua laga pertama, yakni dari Korea Selatan dan Thailand.
Adapun, berkat kemenangan ini Indonesia menghuni peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan dua poin. Mereka terpaut dua poin dari Korea Selatan dan Thailand yang menghuni peringkat dua teratas.
Laga semifinal sepak takraw beregu putri dimainkan pada Kamis (24/9), sementara laga puncak perebutan medali digelar keesokan harinya pada Jumat (15/9).
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