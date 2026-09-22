Asian Games 2026: Sepak Takraw Putri Indonesia Babat Tuan Rumah 3-0

JawaPos.com - Tim nasional sepak takraw putri Indonesia berhasil menekuk Jepang dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup A Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang digelar di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Selasa.

Tim beregu Indonesia di laga ini diperkuat oleh Dini Mita Sari, Fujy Anggy Lestari, Yuliana, Wan Annisa Rachmadi, Ayvonne Halimatu Zahra Perdhana, Kusnelia, Choirunnisa, Dita Pratiwi, dan Frisca Kharisma Indrasari.

Pada gim pertama, Indonesia memenangkan set pertama dengan skor 15-7, lalu berlanjut 15-9 pada set kedua. Kemenangan di gim pertama membuat Indonesia tampil lebih percaya diri.

Baca Juga:Tim Beregu Putri Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026 Usai Bungkam Taiwan

Di gim kedua, mereka sanggup menyudahi gim dengan skor 2-1 (15-9, 10-15, 15-9) setelah tim lawan sempat bangkit di set kedua untuk mengambil kemenangan 10-15.

Setelah dua kemenangan itu, di gim ketiga Indonesia menang dengan nyaman, dengan skor 15-6 dan 15-7.

Kemenangan melawan Jepang menjadi kemenangan pertama tim sepak takraw beregu putri tanah air. Sebelumnya, mereka takluk 0-3 pada dua laga pertama, yakni dari Korea Selatan dan Thailand.

Baca Juga:Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun

Adapun, berkat kemenangan ini Indonesia menghuni peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan dua poin. Mereka terpaut dua poin dari Korea Selatan dan Thailand yang menghuni peringkat dua teratas.