Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 22 September 2026 | 22.58 WIB

Asian Games 2026: Sepak Takraw Putri Indonesia Babat Tuan Rumah 3-0

Tim sepak takraw putri Indonesia beraksi pada nomor tim regu putri Asian Games 2026 melawan tim Thailand di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Senin (21/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia) - Image

Tim sepak takraw putri Indonesia beraksi pada nomor tim regu putri Asian Games 2026 melawan tim Thailand di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Senin (21/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

JawaPos.com - Tim nasional sepak takraw putri Indonesia berhasil menekuk Jepang dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup A  Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang digelar di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Selasa.

Tim beregu Indonesia di laga ini diperkuat oleh Dini Mita Sari, Fujy Anggy Lestari, Yuliana, Wan Annisa Rachmadi, Ayvonne Halimatu Zahra Perdhana, Kusnelia, Choirunnisa, Dita Pratiwi, dan Frisca Kharisma Indrasari.

Pada gim pertama, Indonesia memenangkan set pertama dengan skor 15-7, lalu berlanjut 15-9 pada set kedua. Kemenangan di gim pertama membuat Indonesia tampil lebih percaya diri.

Di gim kedua, mereka sanggup menyudahi gim dengan skor 2-1 (15-9, 10-15, 15-9) setelah tim lawan sempat bangkit di set kedua untuk mengambil kemenangan 10-15.

Setelah dua kemenangan itu, di gim ketiga Indonesia menang dengan nyaman, dengan skor 15-6 dan 15-7.

Kemenangan melawan Jepang menjadi kemenangan pertama tim sepak takraw beregu putri tanah air. Sebelumnya, mereka takluk 0-3 pada dua laga pertama, yakni dari Korea Selatan dan Thailand.

Adapun, berkat kemenangan ini Indonesia menghuni peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan dua poin. Mereka terpaut dua poin dari Korea Selatan dan Thailand yang menghuni peringkat dua teratas.

Laga semifinal sepak takraw beregu putri dimainkan pada Kamis (24/9), sementara laga puncak perebutan medali digelar keesokan harinya pada Jumat (15/9).

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Ganda Campuran Tenis Meja Indonesia Sikat Iran 3-2 - Image
Sports

Asian Games 2026: Ganda Campuran Tenis Meja Indonesia Sikat Iran 3-2

Selasa, 22 September 2026 | 22.58 WIB

Tim Beregu Putri Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026 Usai Bungkam Taiwan - Image
Sports

Tim Beregu Putri Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026 Usai Bungkam Taiwan

Selasa, 22 September 2026 | 21.26 WIB

Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Asian Games 2026, Malaysia dan Taiwan Jadi Tantangan - Image
Sports

Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Asian Games 2026, Malaysia dan Taiwan Jadi Tantangan

Selasa, 22 September 2026 | 04.52 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore