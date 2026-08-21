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Taufiq Ardyansyah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 23.13 WIB

Unggulan Kedua Mundur, Rachel/Febi Lolos ke Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF

Rachel/Febi melaju ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2026 setelah unggulan kedua Jepang Yuki/Mayu mundur pada babak 16 besar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Rachel/Febi melaju ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2026 setelah unggulan kedua Jepang Yuki/Mayu mundur pada babak 16 besar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Tiket perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2026 berhasil dikantongi ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Rachel/Febi meraihnya setelah menyisihkan unggulan kedua asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto di babak 16 besar kemarin (20/8).

Dalam laga di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Rachel/Febi yang agresif sejak awal berhasil memenangkan game pertama dengan 21-9. Pada game kedua, Yuki/Mayu memberikan perlawanan kuat sampai memimpin 11-6. Namun, pertandingan kemudian terhenti karena Yuki/Mayu tiba-tiba menyatakan mundur.

“Bukan cara menang yang kami inginkan, tetapi kami juga sejujurnya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ada yang cedera, kami berharap tidak terlalu serius. Doa yang terbaik untuk Yuki/Mayu,” tutur Rachel dalam siaran pers PBSI.

Meski kemenangan didapat melalui retired, kemenangan atas unggulan kedua menjadi modal penting bagi Rachel/Febi. Apalagi, lawan mereka pada perempat final hari ini (21/8) tak kalah menyulitkan, unggulan kedelapan asal Tiongkok Li Yijing/Luo Xumin.

Laga tersebut memberi kesempatan bagi Rachel/Febi revans atas kekalahan di perempat final China Open pada 24 Juli lalu. Saat itu, Rachel/Febi takluk dua game langsung 18-21, 18-21 karena kesulitan keluar dari tekanan.

“Lawan Li/Luo pastinya harus fight dan maksimal,” tegas Febi.

Sebelum menyingkirkan Yuki/Mayu, Rachel/Febi mengawali Kejuaraan Dunia BWF dengan mengalahkan sesama wakil Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine dengan straight game 21-11, 21-10.

Karena itu, pertemuan melawan Li/Luo boleh dibilang termasuk uji konsistensi bagi Rachel/Febi. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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