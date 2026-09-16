Kelaparan Gelar Juara di Denmark Open dan French Open, Dejan/Felisha: Nafsu Banget!

Ilustrasi bulu tangkis. Shutterstock/Antara
JawaPos.com - Pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menegaskan bahwa mereka lapar gelar dengan menargetkan podium tertinggi di dua turnamen Eropa, yakni Denmark Open dan French Open 2026.
"Lapar. Kalau orang lagi kelaparan tuh gimana sih? Nafsu banget begitu," ujar Felisha dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Meski berstatus sebagai ganda baru, Felisha mengaku kondisi fisik dan mental pasangan itu dalam motivasi tinggi untuk membuktikan performa.
"Sekarang kondisinya seperti itu. Saya sudah kangen buat pertandingan. Lapar juara, bukan lapar pertandingan," ujar Felisha.
Senada dengan Felisha, Dejan mengaku dalam motivasi tinggi untuk bisa membuktikan diri dengan tampil sebaik mungkin pada dua turnamen BWF Super 750 tersebut.
Momentum itu, menurut Dejan, seperti menjadi titik balik untuk bisa bersaing pada level atas sebagaimana keinginannya.
"Bagus, dia (Felisha) optimis, apalagi saya. Saya senang bisa main lagi di level atas, dikasih kepercayaan lagi," kata Dejan.
"Sebelumnya juga saya bilang, tujuan saya cari prestasi. Apalagi ada kesempatan kayak seperti ini, ya pasti. Dia (Felisha) lapar, saya mau makan. Kami makan prestasinya," lanjut Dejan.
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Jawa Pos
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