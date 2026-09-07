MilkLife Soccer Challenge 2026 – 2027 Resmi Bergulir, Tangerang dan Semarang Jadi Kota Pembuka

JawaPos.com - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2026 - 2027 resmi dibuka dengan bergulirnya Seri 1 Tangerang dan Semarang pada 1 hingga 6 September 2026.

Dua sekolah tampil sebagai juara baru pada final MLSC Semarang seri 1 yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri Kembangarum 2 dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pagersari-Patean.

Pada partai final MLSC yang berlangsung di Stadion Universitas Diponegoro, Semarang, Minggu, MI Pagersari-Patean tampil sebagai juara kelompok umur (KU) 12, sedangkan SDN Kembangarum 2 di KU-10.

Di KU-12, persaingan sengit tersaji pada pertandingan MI Pagersari-Patean yang terus menekan SDN Karangsono 2 Mranggen sejak kick-off.

Pertandingan baru bergilir dua menit sudah tercipta gol untuk MI Pagersari-Patean, yang akhirnya unggul dengan skor akhir 3-2.

Kemenangan MI Pagersari-Patean adalah kejutan besar dalam MLSC Semarang kali ini, setelah mereka berhasil menjegal langkah tim langganan juara, SDN Klepu 03 di semifinal.

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Sedangkan partai final KU-10 tak kalah menegangkan.

SDN Kembangarum 2 mendominasi dengan terus berupaya mendobrak benteng pertahanan lawan.