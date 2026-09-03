Pecatur Indonesia Kalah dari Wakil Kazakhstan dan Vietnam Duta dan Laysa Takluk di Babak II

Dua pecatur Indonesia menelan kekalahan dalam duel Match JAPFA Chess Festival 2026. di Gedung Serbaguna GBK. (Istimewa)
JawaPos.com - Duel Match JAPFA Chess Festival 2026 belum berpihak ke Indonesia. WIM Laysa Latifah dan IM Satria Duta Cahaya menelan kekalahan di babak kedua, Rabu (2/9) di Gedung Serbaguna GBK.
Laysa menyerah kepada WGM Xeniya Balabayeva dari Kazakhstan pada langkah ke-52, sedangkan Satria Duta takluk dari IM Đầu Khương Duy asal Vietnam di langkah ke-40.
Hasil ini berbeda dengan babak pertama sehari sebelumnya, saat itu keduanya sama-sama memaksakan remis.
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Laysa menahan Balabayeva, dan Duta menahan Khương Duy.
Kualitas dan jam terbang internasional lawan jadi pembeda di babak kedua semantara Laysa kewalahan menghadapi tekanan putih dari Balabayeva.
Duta mengakui kalah karena tekanan waktu dan kurang waspada di momen kritis.
"Babak ini harusnya posisinya tidak kalah. Tapi kena waktu terdesak. Targetnya tetap menang duel match. Sisa babak mungkin lebih menyerang," ujar Duta.
Secara Elo, Duta 2.412 harus melawan Khương Duy yang sudah 2.526, selisih 100 poin lebih.
Khương Duy, pecatur kelahiran 2011, adalah juara dunia U-12 2023.
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Jawa Pos
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