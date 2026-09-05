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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 5 September 2026 | 20.42 WIB

Duel Match Masih Hidup! Duta Imbangi Pecatur Vietnam 1-1

Duel Match putra JAPFA Chess Festival 2026. (Istimewa) - Image

Duel Match putra JAPFA Chess Festival 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kans MI Satria Duta Cahaya menjuarai Duel Match putra JAPFA Chess Festival 2026 masih terbuka.

Pecatur Indonesia itu berhasil menahan imbang MI Dau Khoung Duy dari Vietnam 1 VP – 1 VP, Jumat (4/9) malam di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta.

Babak 5 Kalah, Babak 6 Langsung Bangkit

Petaka datang di babak kelima catur cepat. Pegang putih dengan elo 2412, Duta justru menyerah di langkah ke-53.

“Kalau mau nyari remis, bisa. Tapi saya berusaha menang. Karena sempat salah langkah, saya kalah,” ujar Duta usai laga.

Tak mau tertinggal jauh, Duta langsung tancap gas di babak keenam. Meski pegang putih, dia terus menekan.

Alhasil Khoung yang punya elo 2509 menyerah, skor pun jadi 1-1.

Saat ini Khoung masih unggul agregat 3,5 VP – 2,5 VP.

Pengamat catur Kristianus Liem menilai Duta sebenarnya bisa menang di babak 5.

“Babak kelima seharusnya Duta menang. Sayangnya Dia agak lama berpikirnya dan sempat membuat kesalahan. Tapi peluang Duta untuk memenangkan Duel Match masih ada,” kata Kristianus Liem.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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