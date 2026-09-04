Duta dan Laysa Ditahan Remis, Shafira Pimpin Klasemen JAPFA Chess Festival

Duel Match JAPFA Chess Festival 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - MI Satria Duta Cahaya dan WIM Laysa Latifah kembali gagal menang dan hanya bermain remis di babak ketiga Duel Match JAPFA Chess Festival 2026, Kamis (3/9), di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta.
Hasil itu membuat pecatur muda Indonesia masih tertinggal 1 VP – 2 VP dari lawan-lawannya.
Bermain buah putih, Duta yang memiliki rating 2412 dipaksa imbang oleh MI Khoung Duy Dau dari Vietnam.
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Nasib sama dialami Laysa Latifah 2213. WIM Indonesia itu kembali remis saat menghadapi WGM Xeniya Balabayeva dari Kazakhstan.
Duel Match masih menyisakan 7 babak dengan format 4 babak catur klasik, 6 babak catur cepat dan kilat memperebutkan total hadiah USD 5.000.
Pengamat catur Kristianus Liem menilai peluang Duta dan Laysa masih terbuka.
Asalkan bisa memaksimalkan enam babak catur cepat dan kilat.
”Untuk catur klasik, harus diakui, pecatur Vietnam dan Kazakhstan lebih unggul. Kalau ingin menang, Duta dan Laysa harus benar-benar memanfaatkan enam babak catur kilat dan catur cepat. Keduanya harus berani bermain agresif,” ujar Kristianus.
Jumat (4/9), akan dimainkan 3 babak. Pagi catur klasik, sore dilanjut catur cepat.
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Jawa Pos
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