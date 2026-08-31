Elena Rybakina Kejar Peringkat No. 1 WTA, Aryna Sabalenka Bidik Hat-trick US Open

JawaPos.com - Elena Rybakina punya peluang besar merebut posisi nomor 1 peringkat dunia WTA dari Aryna Sabalenka di US Open 2026. Petenis asal Kazakhstan itu hanya butuh melaju hingga semifinal untuk naik ke posisi puncak.

Hal itu bisa terjadi karena Sabalenka harus mempertahankan 2.000 poin setelah menjadi juara dalam dua edisi terakhir. Sementara Rybakina hanya perlu mempertahankan 240 poin setelah tahun lalu tersingkir di babak 16 besar. Keduanya kini hanya terpaut 434 poin.

Rybakina bahkan masih bisa naik ke puncak jika gagal mencapai semifinal. Syaratnya, Sabalenka, Coco Gauff, dan Jessica Pegula tidak menjadi juara. “Saya tidak mengecek situasi poin peringkat, tetapi sebagian besar saya tahu dari media, harus mencapai sejauh mana, dan bagaimana pemain lain harus bermain,” kata Rybakina dikutip dari Ubitennis.

Sempat Sulit Berjalan Meski begitu, perjuangan Rybakina tidak akan mudah. Dia sempat mengalami cedera tumit saat menghadapi Iga Swiatek di perempat final Cincinnati Open pada 21 Agustus. Petenis 27 tahun itu akhirnya memutuskan mundur.

Cedera tersebut membuat Rybakina kesulitan berjalan selama beberapa hari. “Saya tidak bermain selama tepat satu pekan dan berkonsultasi dengan beberapa dokter. Saya menjalani pemulihan, perlahan mulai kembali ke lapangan dan banyak berlatih di gym,” ujarnya.

Pemilik dua gelar grand slam itu berharap pulih tepat waktu. “Saya cukup percaya diri dengan keputusan yang kami ambil setiap hari, termasuk bagaimana berlatih dan apa yang harus dilakukan. Saya merasa hanya butuh beberapa hari lagi dan seharusnya sudah sangat baik.”

Sabalenka Kejar Hat-trick Sementara itu, Sabalenka datang ke New York dengan dua misi. Selain mempertahankan posisi No. 1 dunia, dia juga memburu gelar ketiga secara beruntun. Jika kembali menjadi juara, Sabalenka akan menyamai pencapaian Serena Williams dan Chris Evert yang pernah meraih tiga gelar US Open secara beruntun.

“Mereka termasuk yang terbaik, mereka adalah legenda. Saya tumbuh dengan menyaksikan mereka dan mengagumi cara mereka mendominasi sirkuit. Jadi, jika saya bisa sedikit saja mendekatkan nama saya dengan mereka, itu akan sangat berarti bagi saya,” kata Sabalenka soal potensi menyamai Serena dan Evert.

Masalahnya, performa Sabalenka tengah menurun. Dia tidak kunjung meraih gelar lagi sejak Miami Open pada Maret lalu. “Ini bukan periode terbaik. Saya tidak ingin mencari alasan atau terlalu banyak membicarakannya. Saya harus menghadapi beberapa hal. Namun, tantangan sulit seperti ini justru akan membuat saya kembali lebih kuat,” tegas Sabalenka.

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