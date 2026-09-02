Rafalentino Ali Da Costa dan Anthony Susanto Lolos ke Babak Kedua ITF World Tennis Tour M-15

Rafalentino Ali Dacosta sukses memetik kemenangan di seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Tuan rumah Indonesia menambah amunisi pemain tunggal di babak utama seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.
Rafalentino Ali Dacosta dan Anthony Susanto sukses memetik kemenangan perdana.
Setelah meloloskan Nathan Barki ke babak kedua, giliran petenis muda Indonesia Rafalentino Ali Dacosta melangkah ke putaran berikutnya dengan mengalahkan Shanker Heisnam.
Sementara itu, Anthony Susanto berhasil menghentikan perlawanan Hitesh Chauhan.
Menjadi laga pembuka di lapangan A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, meski sempat tertinggal jauh 1-5 diset awal, tidak meruntuhkan semangat Rafalentino Ali Dacosta, petenis Indonesia yang masih berusia 16 tahun ini.
Dengan daya juang yang luar biasa, Falen membuat lawan dari India frustasi karena mampu mengejar defisit poin dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5, bahkan berhasil merebutnya dengan kemenangan 7-5.
Akibat runtuhnya kepercayaan diri Shanker Heisnam, di set kedua giliran Rafalentino Ali Dacosta yang merupakan sebagai juara ganda J100 di Turki Agustus lalu serta juara tunggal J100 di Australia usia 16 tahun, ganti mendominasi pertandingan.
Dia menutup laga dengan skor meyakinkan 6-0 dalam tempo 1 jam 14 menit.
Dia mengaku sempat kaget dengan pola permainan lawan pada set awal yang begitu agresif.
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Jawa Pos
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