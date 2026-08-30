BYON 8 Rampung, Cellos Bersiap Tatap BYON World Grandprix 2026

Presiden BYON Combat Yoshua Marcellos berbicara seusai memimpin proses weigh-in untuk BYON Combat Showbiz 8 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). ANTARA/Donny Aditra (ANTARA)
JawaPos.com - Presiden BYON Combat Yoshua Marcellos atau Cellos mengaku puas atas terselenggaranya BYON Combat Showbiz 8 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, rampung Sabtu.
"Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus kirim semua kalian BYON Mania," ujar Marcellos di Jakarta, Minggu dini hari WIB.
BYON Combat Showbiz 8 ditutup oleh pertarungan memperebutkan BYON Kickstriking Asia yang dimenangkan petarung Malaysia Ammarul Shafiq dengan mengalahkan petarung Indonesia Jeka Saragih.
Marcellos mengatakan kini mereka selangkah lebih dekat ke BYON World Grandprix 2026 pada 12 Desember.
Ia tidak menyangka platform olahraga BYON Combat bisa mencapai titik untuk menjadi platform berkelas internasional dan akan digenapi dengan BYON World Grandprix 2026 pada Desember.
Cellos juga berterima kasih kepada penggemar dan berharap bertemu lagi Desember.
BYON Combat Showbiz 8 menyajikan total 13 pertandingan antara petarung Indonesia, Thailand, Malaysia, Iran, Turki, Inggris, dan Irlandia.
Selanjutnya BYON World Grandprix 2026 digelar di Indonesia Arena, Jakarta, dengan melibatkan 16 petarung dalam kelas ringan dan welter.
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