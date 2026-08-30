Dari Ammarul Shafiq sampai Wong Jhonson! Simak Daftar Pemenang BYON 8

JawaPos.com - Fighter Malaysia, Ammarul Shafiq mengalahkan Jeka Saragih, sedangkan Wong Jhonson Wijaya menaklukkan Andi Cobra pada pertandingan BYON Combat Showbiz 8 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu.

Bertarung di kelas welter UCC Kickstriking, Ammarul Shafiq yang berasal dari Malaysia mengalahkan petarung Indonesia Jeka Saragih di perebutan sabuk BYON Kickstriking Asia.

Ammarul menjadi pemenang setelah serangan lututnya mengenai uluhati Jeka ketika ronde satu belum genap berjalan 50 detik.

Sementara itu, Wong Jhonson Wijaya merebut sabuk ICB National Title (Influence Championship Boxing Indonesia) setelah mengalahkan juara bertahan Andi Cobra di kelas terbang Pro Boxing.

Selanjutnya dari BYON Combat Showbiz 8, Ammarul Shafiq, Nelson Julianto, Aaron Clarke dan Omer Cavgin berhak tampil pada BYON World Grandprix 2026 mengikuti jejak Putra Abdullah.

Daftar lengkap pemenang BYON Combat Showbiz 8:

Topnoi Kiwram (Thailand) - 61 KG Lightweight UCC Kickstriking

Omer Cavgin (Turki) - 61 KG Lightweight UCC Kickstriking