Tidak Sampai 50 Detik, Jeka Saragih Dibikin Tumbang Ammarul Shafiq di BYON 8

Petarung BYON Combat Jeka Saragih (kanan) dan Ammarul Shafiq, berpose seusai mengikuti proses weigh-in dalam BYON Combat Showbiz 8 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). ANTARA/Donny Aditra (ANTARA)
JawaPos.com - Petarung Malaysia Ammarul Shafiq menyabet sabuk BYON Kickstriking Asia setelah mengalahkan petarung Indonesia Jeka Saragih pada BYON Combat Showbiz 8 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu dini hari, dikutip dari ANTARA.
Ammarul menang berkat serangan lututnya mengenai uluhati Jeka ketika ronde satu belum genap 50 detik, demikian catatan BYON Combat.
Jeka tak bisa bangkit sehingga wasit memutuskan Ammarul menang TKO di ronde pertama.
Ammarul enggan terlalu merayakan gelar itu dan fokusnya kini tertuju pada BYON World Grandprix 2026.
Dia mendedikasikan kemenangan itu untuk Malaysia yang akan merayakan hari kemerdekaan ke-69 pada 31 Agustus.
Ammarul berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya mencapai prestasi tersebut.
"Saya juga ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk keluarga saya, ayah saya, orang tua Ammarul, mereka telah berkorban segalanya agar Ammarul bisa mencapai impian," kata Ammarul.
Dia menmgaku terinspirasi petarung-petarung Malaysia yang sebelumnya bertarung di BYON Combat Showbiz 8.
Ammarul juga memastikan diri tampil ke BYON World Grandprix 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, pada 12 Desember.
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Jawa Pos
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