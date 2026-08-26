Odekta Naibaho Bertekad Pertajam Rekor di Asian Games 2026

Pelari maraton putri Indonesua, Odekta Elvina Naibaho. (Antara)
JawaPos.com - Atlet lari maraton putri Indonesia Odekta Elvina Naibaho bertekad mempertajam rekor waktu sekaligus meningkatkan prestasinya saat bersaing pada Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang di Jepang.
"Tentu, sebagai seorang atlet itu ada ambisi, egonya itu selalu ada. Pasti ada," kata Odekta Naibaho saat ditemui dalam acara konferensi pers Pertamina Eco RunFest 2026 di Jakarta, Rabu.
Odekta sebelumnya berhasil memecahkan rekor nasional maraton putri Indonesia pada ajang Gold Coast Marathon 2025 Queensland, Australia, dengan mencatatkan waktu 2 jam 31 menit 34 detik. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Triyaningsih dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 39 detik dan telah bertahan selama sekitar 14–15 tahun.
Catatan waktu yang ditorehkan pelari asal Sumatera Utara itu juga lebih baik dibandingkan pencapaiannya pada Asian Games Hangzhou 2022, ketika ia mencatatkan waktu 2 jam 37 menit 51 detik dan finis di peringkat ke-10.
Dengan peningkatan performa tersebut, Odekta kini bertekad kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperbaiki catatan waktu ketika dipercaya mewakili Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang.
Mengenai target peringkat, Odekta mengaku ingin memperbaiki posisi yang diraih pada Asian Games sebelumnya. Selain mengejar hasil terbaik, ia juga menjadikan ajang tersebut sebagai kesempatan untuk menguji sejauh mana perkembangan performa setelah berhasil memecahkan rekor nasional.
"Namanya kita ingin berlomba kan harus ada yang terbaik ya, tapi apa pun hasilnya di sana nanti setidaknya kita show dulu, berlomba dulu. Hanya Tuhan yang tahu hasilnya," katanya.
Ia menambahkan, sejauh ini persiapan melalui pemusatan latihan nasional Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) untuk bersaing di ajang multicabang olahraga terbesar di Asia tersebut telah mencapai sekitar 80 persen.
Odekta bersama tim masih terus melakukan pematangan latihan, termasuk menjaga konsistensi performa dan mengukur kemampuan melalui sejumlah perlombaan.
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Jawa Pos
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