MotoGP Aragon 2026: Aprilia Tak Lagi Paksakan Marco Bezzecchi usai Tiga Kali Beruntun Terjatuh

Marco Bezzecchi. (Dok. Instagram/@marcobez72)
JawaPos.com - Aprilia sudah punya solusi atas masalah Marco Bezzecchi yang beberapa kali terjatuh akibat kesalahan sendiri. Tim asal Noale itu memilih tidak lagi memberikan tekanan terlalu besar kepada pembalap 27 tahun tersebut.
“Kami tidak memberikan ekspektasi kepadanya. Kami juga tidak lagi memberikan tekanan,” kata manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, dalam siaran resmi MotoGP soal pendekatan baru yang diterapkan kepada Bezzecchi.
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Sebelumnya, Bezzecchi sempat tiga kali beruntun terjatuh di Grand Prix Ceko, Belanda dan Jerman. Kecelakaan highside saat kualifikasi di Sachsenring, Jerman, bahkan membuat Bez -sapaan akrabnya- mengalami patah tulang selangka kiri (collarbone fracture) dan cedera cukup parah pada lutut kiri.
Aprilia mencoba memahami pola kesalahan Bezzecchi. “Dia beberapa kali melakukan kesalahan ketika merasa punya kecepatan lebih. Saat mampu mencatat waktu cukup cepat dan merasa masih bisa lebih, dia justru terlalu memaksakan diri, terutama di awal balapan,” jelas Bonora.
Karena itulah, Aprilia memilih mengurangi tekanan supaya Bezzecchi bisa tampil lebih tenang. Harapannya, pembalap asal Italia itu bisa kembali ke performa terbaiknya saat meraih empat kemenangan dalam tujuh seri awal MotoGP 2026.
“Kami harus menjaga Marco dalam balapan jarak jauh agar lebih tenang dan tidak memberikan tekanan. Dia harus mencoba tetap berada dalam persaingan (gelar juara dunia) tanpa merasa harus selalu menang,” kata Bonora.
Masalahnya, Bezzecchi juga masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Saat meraih dua podium di GP Inggris dua pekan lalu (9/8), dia sebenarnya masih menahan rasa sakit, terutama pada lutut.
Situasi itu kemungkinan masih akan dirasakan Bezzecchi di GP Aragon akhir pekan ini. “Masalahnya lebih kepada lutut kiri saya yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada cairan yang terbentuk di dalamnya,” kata Bezzecchi dikutip dari GPOne. Dengan kondisi belum sepenuhnya pulih, Bezzecchi ‘terpaksa’ untuk tidak terlalu memaksakan diri dan tampil lebih defensif.
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Jawa Pos
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