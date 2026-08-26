Pertamina Eco RunFest 2026: Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan, Nol Jejak Sampah

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Eco RunFest 2026, event tahunan yang kali ini mengusung tema “Spark the Change, Leave Zero Trace”. Fokus tahun ini mengajak publik untuk berbuat nyata dalam mengurangi serta memahami dan mau terlibat dalam pengolahan sampah plastik lewat berbagai kegiatan.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, semangat keberlanjutan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Memasuki tahun ke-13, Eco RunFest terus berkembang dari ajang olahraga menjadi festival yang mempertemukan olahraga, musik, lifestyle, komunitas, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.

“Bagi Pertamina, olahraga bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finis. Olahraga mengajarkan kita tentang semangat, disiplin, ketangguhan, kebersamaan, dan konsistensi untuk terus bergerak maju. Nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian dari semangat Pertamina dalam memberikan energi terbaik bagi Indonesia. Nilai yang sekaligus menjadi pemantik bagi kami dalam mendorong berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk dalam rangka untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan,” kata Siddik, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/08/2026).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron, mengatakan Pertamina Eco RunFest 2026 menghadirkan tujuh inisiatif keberlanjutan. Ketujuh inisiatif tersebut mencakup eco jersey, eco innovation, eco mission, eco talent, eco production, eco waste management, dan eco education.

“Pertamina Eco RunFest 2026 merupakan gerakan yang mengajak masyarakat berpartisipasi langsung untuk menjaga lingkungan. Inisiatif keberlanjutan ini bukan sekadar wacana, melainkan tertuang nyata pada berbagai mata acara, mulai dari penggunaan material produksi, pembuatan jersey lari, hingga pengelolaan sampah,” kata Baron.

Baron mengatakan, sebagai perusahaan energi, Pertamina terus berupaya menghadirkan energi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui Eco RunFest, Perseroan ingin menghadirkan kegiatan yang tidak sekadar menjadi event olahraga dan festival musik, tetapi menjadi upaya mendorong gaya hidup lebih sehat dan peduli terhadap lingkungan.

“Nantinya seluruh keuntungan penjualan tiket Pertamina Eco RunFest 2026 ini didonasikan 100 persen untuk mendukung pelaksanaan eco mission. Dengan demikian, setiap tiket yang dibeli tidak hanya menjadi bagian dari keikutsertaan saja, tetapi para peserta bisa memberikan manfaat nyata buat berbagai program lingkungan,” kata Baron.

Inisiatif eco jersey misalnya, ditandai dengan pemanfaatan limbah botol plastik dan tekstil sebagai material jersey bagi para pelari. Prinsip ekonomi sirkular diterapkan melalui eco production lewat optimalisasi penggunaan material hasil daur ulang dan material sewa, serta memanfaatkan kembali sejumlah elemen produksi dari penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Pada inisiatif eco waste management, Pertamina menghadirkan pengelolaan sampah di seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari Press Conference, Road to Event hingga pelaksanaan Pertamina Eco RunFest, termasuk pengolahan sampah organik melalui Maggot Corner. Keterlibatan generasi muda juga memperkuat inisiatif Eco Innovation lewat ruang bagi pelajar mengembangkan solusi pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.