Festival Sepak Bola Rakyat Jadi Ruang Pembinaan Talenta Muda di Lima Kota

Pelatih sepak bola Fabio Oliveira memberikan pelatihan kepada talenta muda sepak bola di daerah. (Istimewa)
JawaPos.com - Rangkaian Festival Sepak Bola Rakyat di lima kota menjadi salah satu ruang pembinaan bagi talenta sepak bola muda Indonesia, khususnya pemain usia 16–18 tahun.
Lebih dari 1.700 peserta dari 78 sekolah, klub, dan komunitas mengikuti kegiatan di Labuan Bajo, Jakarta, Palu, Makassar, dan Manado, dengan dukungan ekosistem sepak bola yang melibatkan pelatih, orang tua, komunitas hingga masyarakat.
Festival berlangsung sejak Desember 2025, ditutup di Manado pada 25–27 Juni 2026.
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Sepanjang penyelenggaraan, kegiatan tersebut juga menarik lebih dari 4.000 penonton dan melibatkan hampir 30 pelaku UMKM lokal di lima kota.
Bagi talenta muda daerah, keberadaan kompetisi dan ruang pembinaan seperti ini menjadi penting karena pengembangan pemain tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis.
Kesempatan bertanding, mendapatkan arahan pelatih, membangun mental kompetitif, serta belajar bekerja sama dalam tim menjadi bagian dari proses yang dibutuhkan pemain sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
Festival Sepak Bola Rakyat dirancang dengan sejumlah kegiatan yang tidak berhenti pada pertandingan.
Para peserta mendapatkan pengalaman melalui coaching clinic, coaching seminar, pertandingan kompetitif, serta aktivitas komunitas yang menekankan sportivitas, kepercayaan diri, disiplin, dan kemauan untuk terus berkembang.
Rangkaian kegiatan dimulai di Labuan Bajo pada 12 Desember 2025. Setelah itu, festival berlanjut ke Jakarta pada 22 Januari 2026, Palu pada 24–26 April 2026, Makassar pada 21–23 Mei 2026, sebelum ditutup di Manado pada 25–27 Juni 2026.
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