155 Atlet dari 8 Negara Ramaikan Indonesia Open Woodball 2026

JawaPos.com – Sebanyak 155 atlet dari delapan negara ambil bagian dalam AICE 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 yang berlangsung di Lapangan Cricket Udayana, Bali, 18–22 Agustus 2026.

Delapan negara yang mengirimkan atlet dalam kejuaraan tersebut adalah Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Para peserta akan bersaing dalam 12 nomor pertandingan yang terbagi dalam kategori stroke dan fairway.

Kejuaraan tersebut dibuka oleh President International Woodball Federation (IWbF) Sean Chi-Hsiang Weng. Ia mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menggelar kompetisi woodball tingkat internasional.

“Tahun lalu, Indonesian Woodball sukses menggelar Asian Cup dan Indonesia Open di JSI Resort. Tahun ini di Bali. Ini menjadi sebuah perjalanan panjang untuk terus mengembangkan woodball di Indonesia. Saya senang sekali komitmen yang dipegang IWbA untuk woodball,” ujar Sean.

Menurut Sean, keberlanjutan Indonesia Open penting bagi perkembangan woodball karena memberikan kesempatan kepada atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional sekaligus meningkatkan kualitas permainan.

“Kompetisi seperti Indonesia Open sangat penting bagi perkembangan woodball karena memberikan kesempatan kepada atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, meningkatkan kualitas permainan, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat di antara komunitas woodball dunia,” imbuhnya.

Ketua Umum Indonesian Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji mengatakan Indonesia Open 2026 menjadi bagian dari upaya organisasi tersebut meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan woodball dunia.

“Indonesia Open bukan hanya tentang pertandingan dan medali. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pengalaman atlet, membangun persahabatan antarnegara, dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan woodball. Kami ingin semakin banyak atlet muda Indonesia tumbuh dan berprestasi hingga mampu mengibarkan Merah Putih di panggung dunia,” ujar Aang.

Penyelenggaraan tahun ini juga berlangsung dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aang mengatakan momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan woodball di tingkat internasional.