Lolos dari Lubang Jarum! Bimo/Arlya Selamat dari 4 Match Point di Laga Debut Kejuaraan Dunia

Ilustrasi bulu tangkis. Shutterstock/Antara

JawaPos.com - Ganda campuran Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran menyelamatkan empat match point untuk memenangi laga debut mereka pada Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Bimo/Arlya bangkit dari ketertinggalan 16-20 pada gim penentuan sebelum menundukkan pasangan Prancis Julien Maio/Lea Palermo 21-12, 13-21, 22-20 pada babak 64 besar.

"Alhamdulillah masih diberikan kemenangan hari ini, tadi sudah tertinggal 16-20 di gim penentuan tapi kami coba main nothing to lose saja, yakin dengan apa yang kami punya, tidak usah memikirkan menang atau kalah," kata Arlya dalam keterangan resmi PBSI setelah laga.

Bimo mengatakan mereka berusaha tidak melakukan kesalahan sendiri ketika berada dalam posisi tertekan tersebut dan memilih berkonsentrasi pada satu poin demi satu poin.

"Akhirnya kami berpikir untuk fokus satu poin ini tidak boleh mati sendiri akhirnya pelan-pelan bisa mengejar," ujar Bimo.

Bimo/Arlya membuka pertandingan dengan baik setelah menguasai gim pertama 21-12, namun takluk 21-13 pada gim kedua, sebelum memenangkan gim penentuan dengan 20-16.

Arlya mengakui ketegangan tampil untuk pertama kalinya pada Kejuaraan Dunia turut memengaruhi permainan mereka.

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"Kami harus bisa lebih mengontrol emosi dan menjaga konsistensi di match selanjutnya," kata Arlya.

Bimo mengungkapkan atmosfer Kejuaraan Dunia berbeda dibandingkan turnamen yang sebelumnya mereka ikuti.