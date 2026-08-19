Lolos dari Lubang Jarum! Bimo/Arlya Selamat dari 4 Match Point di Laga Debut Kejuaraan Dunia

Bimo/Arlya bangkit dari ketertinggalan 16-20 pada gim penentuan sebelum menundukkan pasangan Prancis Julien Maio/Lea Palermo 21-12, 13-21, 22-20 pada babak 64 besar.
"Alhamdulillah masih diberikan kemenangan hari ini, tadi sudah tertinggal 16-20 di gim penentuan tapi kami coba main nothing to lose saja, yakin dengan apa yang kami punya, tidak usah memikirkan menang atau kalah," kata Arlya dalam keterangan resmi PBSI setelah laga.
Bimo mengatakan mereka berusaha tidak melakukan kesalahan sendiri ketika berada dalam posisi tertekan tersebut dan memilih berkonsentrasi pada satu poin demi satu poin.
"Akhirnya kami berpikir untuk fokus satu poin ini tidak boleh mati sendiri akhirnya pelan-pelan bisa mengejar," ujar Bimo.
Bimo/Arlya membuka pertandingan dengan baik setelah menguasai gim pertama 21-12, namun takluk 21-13 pada gim kedua, sebelum memenangkan gim penentuan dengan 20-16.
Arlya mengakui ketegangan tampil untuk pertama kalinya pada Kejuaraan Dunia turut memengaruhi permainan mereka.
"Kami harus bisa lebih mengontrol emosi dan menjaga konsistensi di match selanjutnya," kata Arlya.
Bimo mengungkapkan atmosfer Kejuaraan Dunia berbeda dibandingkan turnamen yang sebelumnya mereka ikuti.
"Kami tidak tahu apakah akan punya kesempatan seperti ini lagi jadi kami mau maksimalkan sekarang," ujar Bimo.
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Jawa Pos
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