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Antara
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.24 WIB

Fikri Pede Bisa Gondol Gelar Kejuaraan Dunia BWF 2026

Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat beraksi mempertahankan gelar China Open dengan menundukkan unggulan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae pada partai final China Open 2026 di Changzhou, China, Minggu (26/7/2026). (Istimewa) - Image

Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat beraksi mempertahankan gelar China Open dengan menundukkan unggulan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae pada partai final China Open 2026 di Changzhou, China, Minggu (26/7/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri percaya diri bisa menggondol gelar juara Kejuaraan Dunia BWF 2026 yang berlangsung di Arena Indira Gandhi, New Delhi mulai 17-23 Agustus mendatang, dikutip dari ANTARA.

Pasangan dari Fajar Alfian ini ditargetkan oleh PBSI untuk bisa mengamankan gelar juara pada turnamen BWF yang berlangsung sejak 1977 tersebut.

"Peluang (juara) pasti ada ya, untuk siapa pun peluang itu pasti terbuka lebar. Cuma balik lagi ke masing-masing individu ya, karena Kejuaraan Dunia itu ya pertandingan yang cukup sangat ingin diraih, jadi kadang kalau kita terlalu menggebu-gebu juga itu tidak baik," kata Fikri kepada pewarta di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Rabu.

Fajar/Fikri menatap Kejuaraan Dunia 2026 dengan motivasi tinggi setelah mampu menjuarai dua turnamen BWF beruntun sebelumnya yakni Japan Open 2026 dan China Open 2026.

Menurut Fikri gelar juara tersebut juga menambah motivasinya untuk bisa membuktikan diri bisa tampil menjanjikan meski berstatus sebagai debutan.

"Alhamdulillah kemarin dengan hasil yang bagus, kami pun tetap persiapan harus lebih baik lagi ya. Karena menghadapi Kejuaraan, apa pun bisa terjadi, dan pasti pasangan yang bermain menggebu-gebu ingin menjuarai pertandingan tersebut," ungkap Fikri.

Dengan persiapan kurang lebih selama dua minggu, Fikri mengatakan bahwa telah menjalani persiapan yang sudah berjalan sangat baik untuk bisa tampil dalam Kejuaraan Dunia yang memasuki edisi ke-30 tersebut.

Editor: Banu Adikara
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