Alwi Farhan Hadapi Jalan Terjal di Kejuaraan Dunia 2026, Bisa Jumpa Shi Yu Qi

Alwi Farhan menghadapi jalan terjal di Kejuaraan Dunia 2026. Dia berpotensi bertemu juara bertahan Shi Yu Qi pada babak ketiga. (Dok. Instagram/@bwf.official)

JawaPos.com – Jalan terjal menanti Alwi Farhan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. Hasil drawing menempatkan tunggal putra Indonesia itu menghadapi Yoo Tae-bin dari Korea Selatan pada babak pertama. Jika mampu melewati rintangan awal, Alwi berpotensi langsung berhadapan dengan juara bertahan sekaligus pemain nomor satu dunia, Shi Yu Qi, pada babak ketiga.

Jalur tersebut membuat langkah Alwi menuju babak-babak akhir tidak akan mudah. Namun, Alwi sudah siap menghadapi tantangan tersebut. Kepercayaan diri tinggi menjadi modal utama atlet asal Surakarta tersebut.

"Kejuaraan Dunia adalah turnamen besar yang sangat bergengsi. Sejak hari pertama tidak ada yang senyum-senyum. Ada rasa takut duluan atau ragu-ragu. Jadi, yang bisa juara adalah atlet yang memang bisa mengatasi faktor-faktor tersebut," tegas juara dunia junior 2023 tersebut.

Alwi mengawali musim dengan hasil impresif. Dia menjuarai Indonesia Masters Super 500 pada Januari. Setelah itu, Alwi mencapai perempat final All England dalam debutnya di turnamen level Super 1000. Hasil positif berlanjut dengan menembus semifinal Singapura Terbuka Super 750.

Puncaknya datang di Australia Terbuka pada Juni. Alwi berhasil membawa pulang gelar juara. Sepekan sebelum tampil di China Terbuka, dia juga mampu mencapai perempat final Jepang Terbuka. Rangkaian hasil tersebut menunjukkan konsistensi Alwi di berbagai level turnamen.

Bekal itu membuat Alwi merasa lebih percaya diri. Apalagi, dia sudah merasakan persaingan dengan pemain-pemain papan atas dunia. Salah satunya Shi Yu Qi yang berhasil dikalahkannya pada babak kedua Singapura Terbuka, Juni lalu.

"Tentu saya lebih percaya diri menghadapi Kejuaraan Dunia kali ini. Persiapannya sangat bagus dan saya mempersiapkan diri dengan maksimal, mendorong diri sendiri sampai limit setiap hari," ujar Alwi.