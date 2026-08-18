Stefanos Tsitsipas Melaju ke Babak Kedua Cincinnati Open 2026 setelah Mengalahkan Valentin Royer

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas melaju ke babak kedua Cincinnati Open setelah mengalahkan petenis Prancis Valentin Royer dengan skor 7-6(4), 7-5.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (16/8), Petenis Yunani yang kini menempati peringkat ke-49 dunia tersebut harus bekerja keras setelah sempat unggul 5-2 pada set kedua sebelum Royer menyamakan kedudukan menjadi 5-5.

Tsitsipas akhirnya memastikan kemenangan melalui break pada gim ke-11 setelah melewati enam match point dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam.

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Tsitsipas mengandalkan permainan agresif dengan sering maju ke net dan berusaha menyerang setiap bola pendek yang diberikan lawannya.

Tsitsipas mengakui sempat merasakan tekanan pada penghujung pertandingan, terutama ketika gagal memanfaatkan beberapa peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat.

Namun, Tsitsipas mampu menjaga ketenangan dan kembali bermain agresif hingga mengamankan kemenangan yang membawanya menghadapi unggulan kedua, Felix Auger-Aliassime.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Tsitsipas setelah beberapa bulan mengalami penurunan performa yang membuat peringkatnya merosot dari posisi tiga besar dunia.

Tsitsipas sebelumnya berhasil melewati babak kualifikasi di Montreal Masters sebelum tersingkir pada babak kedua, sehingga Cincinnati menjadi kesempatan penting untuk kembali membangun kepercayaan diri menjelang US Open.