Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.23 WIB

Stefanos Tsitsipas Melaju ke Babak Kedua Cincinnati Open 2026 setelah Mengalahkan Valentin Royer

Stefanos Tsitsipas (Flashscore) - Image

Stefanos Tsitsipas (Flashscore)

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas melaju ke babak kedua Cincinnati Open setelah mengalahkan petenis Prancis Valentin Royer dengan skor 7-6(4), 7-5.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (16/8), Petenis Yunani yang kini menempati peringkat ke-49 dunia tersebut harus bekerja keras setelah sempat unggul 5-2 pada set kedua sebelum Royer menyamakan kedudukan menjadi 5-5.

Tsitsipas akhirnya memastikan kemenangan melalui break pada gim ke-11 setelah melewati enam match point dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam.

Tsitsipas mengandalkan permainan agresif dengan sering maju ke net dan berusaha menyerang setiap bola pendek yang diberikan lawannya.

Tsitsipas mengakui sempat merasakan tekanan pada penghujung pertandingan, terutama ketika gagal memanfaatkan beberapa peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat.

Namun, Tsitsipas mampu menjaga ketenangan dan kembali bermain agresif hingga mengamankan kemenangan yang membawanya menghadapi unggulan kedua, Felix Auger-Aliassime.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Tsitsipas setelah beberapa bulan mengalami penurunan performa yang membuat peringkatnya merosot dari posisi tiga besar dunia.

Tsitsipas sebelumnya berhasil melewati babak kualifikasi di Montreal Masters sebelum tersingkir pada babak kedua, sehingga Cincinnati menjadi kesempatan penting untuk kembali membangun kepercayaan diri menjelang US Open.

Sementara itu, Grigor Dimitrov harus tersingkir pada babak pertama setelah kalah dari Sebastian Baez, sedangkan Hubert Hurkacz berhasil melaju setelah mengalahkan Sho Shimabukuro.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Stefanos Tsitsipas Siap Hadapi Joao Fonseca dalam Ajang Montreal Masters 2026 - Image
Sports

Stefanos Tsitsipas Siap Hadapi Joao Fonseca dalam Ajang Montreal Masters 2026

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Stefanos Tsitsipas Akhiri Penantian 17 Bulan dan Melaju ke Final Gstaad Open Melawan Raphael Collignon - Image
Sports

Stefanos Tsitsipas Akhiri Penantian 17 Bulan dan Melaju ke Final Gstaad Open Melawan Raphael Collignon

Senin, 20 Juli 2026 | 04.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore