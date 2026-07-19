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Risma Azzah Fatin
Senin, 20 Juli 2026 | 04.13 WIB

Stefanos Tsitsipas Akhiri Penantian 17 Bulan dan Melaju ke Final Gstaad Open Melawan Raphael Collignon

Stefanos Tsitsipas (Bein Sports) - Image

Stefanos Tsitsipas (Bein Sports)

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas memastikan tempat di final Gstaad Open setelah mengalahkan Aleksandr Shevchenko pada babak semifinal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7), Kemenangan dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-3 tersebut mengakhiri penantian Tsitsipas selama 17 bulan untuk kembali tampil pada final ATP Tour. 

Petenis asal Yunani itu selanjutnya akan menghadapi Raphael Collignon pada partai puncak untuk memperebutkan gelar juara.

Tsitsipas tampil solid pada set pertama dengan hanya kehilangan satu poin saat melakukan servis. Meski sempat kehilangan momentum pada set kedua, ia mampu bangkit dan mengamankan kemenangan setelah meraih break penting pada set penentuan.

Seusai pertandingan, Tsitsipas menyebut duel melawan Shevchenko berlangsung sengit dan menilai kedua pemain sama-sama layak meraih kemenangan.

Raphael Collignon melangkah ke final setelah membalikkan keadaan untuk mengalahkan Juan Manuel Cerundolo dengan skor 1-6, 7-6 (7-5), dan 7-5. Final Gstaad Open menjadi penampilan perdana petenis Belgia tersebut pada partai puncak ATP Tour.

Tsitsipas memperkirakan pertandingan final akan berlangsung ketat karena kedua pemain memiliki tekad besar untuk meraih gelar.

Keberhasilan mencapai final menjadi pencapaian terbaik Tsitsipas sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya gagal melangkah jauh pada berbagai turnamen besar. Petenis berusia 27 tahun itu kini berpeluang meraih gelar ATP Tour ke-13 sepanjang kariernya.

Sementara itu, Collignon berusaha mencatat sejarah sebagai petenis Belgia kedua yang berhasil mencapai final Gstaad Open.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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