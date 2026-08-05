Stefanos Tsitsipas Siap Hadapi Joao Fonseca dalam Ajang Montreal Masters 2026

JawaPos.com – Stefanos Tsitsipas memastikan langkahnya ke babak berikutnya ATP Montreal Masters setelah meraih kemenangan atas Martin Damm.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (5/8), Hasil tersebut membawa petenis asal Yunani itu menghadapi João Fonseca pada pertandingan selanjutnya. Duel tersebut diperkirakan menjadi salah satu laga yang paling menarik pada babak berikutnya.

Tsitsipas mengalahkan Martin Damm dengan skor 6-4 dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 98 menit.

Meski sempat menghadapi tekanan pada set kedua, ia mampu mempertahankan ketenangannya hingga memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Tsitsipas untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Petenis berusia 27 tahun itu mengaku mulai menemukan kembali performa terbaiknya setelah melakukan perubahan dalam tim kepelatihan.

Tsitsipas menilai keputusannya bekerja sama dengan pelatih dari akademi Patrick Mouratoglou telah memberikan dampak positif terhadap permainannya. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga fokus dan konsentrasi sepanjang pertandingan.

Sementara itu, João Fonseca akan menjadi lawan berikutnya yang harus dihadapi Tsitsipas dalam upaya melanjutkan langkah di Montreal Masters.