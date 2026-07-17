Menang Dramatis atas Alex Lanier, Alwi Farhan ke Perempat Final Japan Open 2026

JawaPos.com - Alwi Farhan perlahan mengikis dominasi Alex Lanier. Itu setelah dia meraih kemenangan dramatis pada babak 16 besar Japan Open 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, kemarin (16/7). Tunggal putra Indonesia itu bangkit setelah kehilangan gim pertama untuk menundukkan unggulan ketujuh asal Prancis tersebut dengan skor 9-21, 21-14, 21-16.

Kemenangan ini mengantarkan Alwi ke perempat final turnamen BWF World Tour Super 750 sekaligus menjadi pembalasan atas sejumlah kekalahan yang pernah dialaminya dari Lanier.

Sebelum pertemuan di Tokyo, Alwi telah enam kali menghadapi Lanier dengan catatan dua kemenangan dan empat kekalahan. Dua kemenangan sebelumnya diraih pada French Open 2025 dan Indonesia Open 2026. Sementara itu, Lanier menang pada Japan Open 2025, Malaysia Open 2026, Thomas Cup 2026, dan Singapore Open 2026. Hasil terbaru ini membuat rekor pertemuan keduanya menjadi 3-4.

Alwi mengakui sempat kesulitan pada gim pertama karena permainannya tidak berkembang dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Namun, ia mampu bangkit pada dua gim berikutnya dengan kembali fokus dan mengurangi kesalahan sendiri. "Memang murni permainan saya tidak keluar. Beberapa kali angkatan bola saya keluar dan itu membuat saya kesal sendiri," ujar Alwi dalam keterangan resmi PP PBSI.

Memasuki gim kedua dan ketiga, Alwi berhasil mengendalikan permainan dan membalikkan keadaan. "Alhamdulillah saya bisa fokus kembali di gim kedua dan ketiga, menata lagi permainan saya, melupakan yang terjadi sebelumnya," katanya.

Alwi mengungkapkan bahwa duel melawan Lanier sudah menjadi perhatian khusus sejak hasil undian keluar. Bersama tim pelatih, ia mempersiapkan strategi agar tidak mengulangi kesalahan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu juga datang dengan tekad berbeda saat menghadapi Lanier. "Pastinya saya tidak mau mengulang apa yang sudah menjadi kesalahan beberapa pertemuan terakhir. Saya selalu keluar lapangan dengan kepala tertunduk, tetapi hari ini saya memastikan apa pun hasilnya saya akan keluar lapangan dengan tegak. Tidak ada yang saya sesali," tegasnya.