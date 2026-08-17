Jadwal Wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Main Hari Ini

JawaPos.com - Para wakil Indonesia seperti Alwi Farhan dan Putri KW akan memulai perjuangan di Kejuaraan Dunia Bulu tangkis 2026 pada hari ini, Senin (17/8).

Gelaran Kejuaraan Dunia Bulu tangkis 2026 bergulir tepat dengan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Empat wakil Merah Putih akan tampil hari ini dalam babak pertama di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India.

Empat wakil tersebut adalah Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan pasangan Isyana Meida/Rinjani Nastine vs Julie Macpherson. Perjuangan mereka dapat disaksikan secara langsung melalui aplikasi vidio.com.

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan akan menghadapi Yoo Tae Bin dari Korea Selatan.

Pemain unggulan ke-11 itu dijadwalkan memainkan duelnya melawan Yoo Tae Bin pada pertandingan ketiga di lapangan 2.

"Yoo Tae Bin (Korea) akan jadi lawan saya di babak 64 besar. Akan ada tantangan tersendiri mengingat dia sedang menemukan kepercayaan diri yang bagus setelah tampil apik di beberapa turnamen sebelum ke sini. Itu yang harus saya antisipasi," kata Alwi dalam keterangan PBSI, dikutip Senin (17/8).

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Kemudian Putri KW akan melawan wakil Filipina Mikaela Joy De Guzman.

Sesuai jadwal, tunggal putri andalan Pelatnas PBSI itu akan turun di partai kedua di lapangan 2, atau tepatnya sebelum pertandingan Alwi Farhan.