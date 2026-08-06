Hasil Undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026, Lima Ganda Indonesia Langsung ke 32 Besar

Hasil undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 telah dirilis. Lima pasangan ganda Indonesia mendapat bye ke babak 32 besar, Alwi Farhan langsung menghadapi ujian berat. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - BWF telah mengumumkan hasil undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. Lima pasangan ganda Indonesia mendapat keuntungan lolos otomatis ke babak kedua, sementara sejumlah wakil tunggal langsung menghadapi lawan berat.
Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 akan berlangsung di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, pada 17-23 Agustus 2026. Indonesia mengirim 11 wakil yang tersebar di seluruh sektor.
Keuntungan terbesar didapat sektor ganda putra dan ganda putri. Status sebagai unggulan membuat tiga pasangan ganda putra dan dua pasangan ganda putri tidak perlu tampil pada babak 64 besar.
Di sektor ganda putra, Indonesia diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.
Perhatian tertuju kepada Fajar/Fikri yang datang dengan modal sangat meyakinkan setelah menjuarai Japan Open dan China Open 2026. Unggulan kedua tersebut diharapkan mampu mengembalikan gelar juara dunia ganda putra yang terakhir diraih Indonesia pada 2019.
Meski mendapat bye, perjalanan Fajar/Fikri diperkirakan tidak mudah. Mereka berpotensi bertemu pasangan Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju, pada babak 16 besar.
Kang Min-hyuk merupakan juara dunia ganda putra edisi 2023 saat masih berduet dengan Seo Seung-jae. Sepanjang musim ini, rekor pertemuan Fajar/Fikri melawan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju juga masih berimbang setelah kedua pasangan saling mengalahkan.
Di sektor ganda putri, Indonesia diwakili Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Rachel/Febi berstatus unggulan ke-12, sedangkan Febriana/Meilysa menjadi unggulan ke-13 sehingga keduanya juga langsung lolos ke babak 32 besar.
Pada sektor tunggal putra, Jonatan Christie yang menjadi unggulan ketiga akan membuka perjuangan menghadapi wakil Jerman, Matthias Kicklitz.
Sementara itu, Alwi Farhan langsung mendapat lawan berat. Pebulu tangkis muda Indonesia tersebut akan menghadapi Yoo Tae-bin dari Korea Selatan pada babak pertama.
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