Turnamen City Of Heroes Jadi Pembibitan Hoki Es di Surabaya

Pertandingan hoki es turnamen City Of Heroes di OCA Skating Arena, Surabaya, 14-18 Agustus. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Turnamen hoki es City Of Heroes diselenggarakan di ice rink OCA Ice Skating Arena, Surabaya, Jumat (14/8) hingga Senin (17/8), diikuti 11 tim.
Hoki es menjadi salah satu cabor penyumbang medali emas bagi Indonesia dalam SEA Games XXXIII/2025 di Thailand.
Hoki es ternyata belum memiliki banyak kompetisi untuk menjaring bibit atlet muda selain di Jakarta dan Banten. Nah, di Surabaya, dua tahun terakhir sudah menggelar hoki es.
Turnamen hoki es City Of Heroes di surabaya diikuti sebelas tim. Yakni Dragons, Batavia Rebels, Batavia Grizzlies, Bali Tigers, Golden Cobras, Storm Warriors, Asian International Select, Rhinos, Vanguard Howl, International Ice Hockey, dan Nitro Panthers.
Mereka turun dalam empat divisi yang dilombakan. Antara lain U-15, 40+, Asian, dan International.
Deputy General Secretary Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI) Doddy Darmawan menyebut City Of Heroes lebih dari sekadar kompetisi.
"Juga jadi inspirasi anak muda Surabaya mencoba dan menekuni hoki es. Jika Surabaya bisa muncul jadi sebuah titik pertumbuhan yang baru, ini akan bagus untuk ekosistem olahraga ini secara nasional, sehingga bibit-bibit muda makin banyak yang masuk dalam proses seleksi timnas," sebut Doddy.
Doddy mengakui, minimnya jumlah kompetisi jadi tantangan bagi hoki es di Indonesia saat ini.
Karena itu, ke depan FHEI ingin mendorong supaya kompetisi bisa berlangsung lebih rutin dan berenang. Mulai dari level junior, klub hingga level nasional.
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Jawa Pos
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