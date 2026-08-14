Timnas Hoki Putri Indonesia Punya Kans Bersinar di Asian Games 2026

JawaPos.com - Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) menilai tim hoki lapangan putri memiliki peluang lebih terbuka untuk bersaing menembus papan atas pada Asian Games 2026 meski tergabung bersama India dan Jepang di fase grup, dikutip dari ANTARA.
"Kalau di putri, peluangnya lebih besar untuk peringkat lima," kata Sekretaris Jenderal PP FHI Yasser Arafat Suaidy ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati Pul B bersama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Sementara Pul A dihuni China, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei, dan Bangladesh.
Yasser mengatakan India dan Jepang menjadi dua lawan yang diperkirakan memberikan tantangan terbesar bagi Indonesia di fase grup.
Namun, FHI melihat peluang bersaing dengan negara lain masih cukup terbuka, termasuk Thailand yang memiliki kekuatan relatif lebih dekat dengan Indonesia.
Indonesia memiliki modal setelah menyingkirkan Thailand pada semifinal hoki lapangan putri SEA Games 2025.
Saat itu pertandingan berakhir tanpa gol pada waktu normal sebelum Indonesia memastikan kemenangan melalui babak shootout.
"Thailand ini sudah pernah kita kalahkan. Terakhir ketemu kita mengalahkan Thailand," ujar Yasser.
Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi tim-tim yang berada di sekitar level kekuatannya.
Meski demikian, FHI tetap menetapkan enam besar sebagai target tim putri pada Asian Games 2026.
Untuk menghadapi persaingan Asian Games, tim hoki Indonesia telah menjalani persiapan sekitar delapan bulan dengan mengikuti sejumlah program latihan dan uji coba.
Sebelumnya juga menjalani persiapan di Darwin, Australia, tim saat ini berada di Malaysia untuk menghadapi sejumlah klub yang tengah mengikuti kompetisi domestik di negara tersebut.
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