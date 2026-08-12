Erick Thohir Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Kepercayaan Transformasi Kemenpora

Menpora Erick Thohir. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan untuk melakukan transformasi birokrasi di Kemenpora.
Menpora Erick mengatakan transformasi birokrasi merupakan arahan Presiden yang diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga. Kemenpora pun terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Presiden mendorong yang namanya transformasi birokrasi di semua kementerian/lembaga. Alhamdulillah kami juga di Kemenpora melaksanakan arahan dari Presiden dan beliau memberikan keleluasaan untuk kami bertransformasi,” ujar Menpora Erick di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Erick, transformasi yang dilakukan Kemenpora mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari peningkatan kinerja yang kini mencapai 83 persen berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Sekarang mencapai 83 persen. Terima kasih MenPAN-RB yang telah mendampingi kami. Kita akan dorong terus meskipun sudah jauh meningkat,” tutur Menpora Erick.
Selain peningkatan kinerja, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menpora Erick menyebut peningkatan kinerja dan raihan WTP menjadi dua indikator atas berbagai perbaikan yang terus dilakukan Kemenpora.
“Alhamdulillah kita bertemu BPK, kita dapatkan WTP kembali, dan ini hal yang positif. Ini dua hal yang membuktikan, kita banyak melakukan perbaikan dan harus transparan,” terang Menpora Erick.
Transformasi birokrasi dan opini WTP menjadi dua indikator bahwa pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenpora mulai menunjukkan hasil.
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