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Bagus Putra Pamungkas
Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.46 WIB

Persebaya Surabaya Tidak Terkalahkan di Pramusim, Tekuk Penang FC 1-0 di GBT

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Penang FC. Hasil itu membuat Green Force tidak terkalahkan selama pramusim dengan enam kemenangan dan satu imbang. (Antara) - Image

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Penang FC. Hasil itu membuat Green Force tidak terkalahkan selama pramusim dengan enam kemenangan dan satu imbang. (Antara)

JawaPos.com - Kartu merah yang diterima pemain Penang FC, Fahmi Daniel, pada menit ke-58 menjadi keuntungan bagi Persebaya Surabaya.

Setelah total melakukan enam tembakan tepat sasaran, mereka akhirnya mampu membobol gawang lawan.

Adalah Walber Mota yang mencetak gol pada menit ke-79 sekaligus memastikan kemenangan Green Force 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tadi malam.

Hasil itu membuat Green Force tidak terkalahkan selama pramusim.

Total, Rachmat Irianto dkk menjalani tujuh pertandingan selama pramusim. Hasilnya, mereka meraih enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Total, Green Force mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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