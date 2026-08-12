Elena Rybakina Kalahkan Naomi Osaka dan Melaju ke Semifinal WTA Toronto 1000 2026

JawaPos.com – Elena Rybakina berhasil bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan Naomi Osaka dan melaju ke semifinal WTA Toronto 1000.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Petenis Kazakhstan yang menempati peringkat kedua dunia itu menang dengan skor 4-6, 7-6(5), 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 33 menit.

Rybakina tampil impresif dengan melepaskan 13 ace untuk mengatasi perlawanan Osaka dalam pertemuan pertama mereka di tur.

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Kemenangan tersebut membawa Rybakina selangkah lebih dekat menuju perebutan gelar di Toronto sekaligus peluang mendekati posisi teratas peringkat dunia.

Rybakina mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan setelah melakukan kesalahan ganda yang membantu Osaka merebut gim pembuka.

Osaka kemudian mempertahankan servis hingga merebut set pertama, tetapi Rybakina bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan melalui kemenangan di tiebreak.

Pada set penentuan, Rybakina berhasil mematahkan servis Osaka untuk unggul 4-3 sebelum memastikan kemenangan melalui ace dari servis keduanya. Osaka, yang kini menempati peringkat ke-13 dunia, kembali gagal meraih gelar sejak menjuarai Australian Open pada 2021.

Di semifinal, Rybakina akan menghadapi Coco Gauff yang melaju tanpa bertanding setelah Belinda Bencic mengundurkan diri akibat cedera pinggul.

Gauff, petenis Amerika Serikat berusia 22 tahun sekaligus juara US Open 2023 dan French Open 2025, memiliki rekor kemenangan atas Rybakina setelah mengalahkannya pada pertemuan sebelumnya di Toronto 2022.