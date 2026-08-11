Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026: Veda Ega Pratama Ditempel Ketat Hakim Danish

JawaPos.com — Veda Ega Pratama menempati posisi kedua klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 setelah finis kesembilan di Moto3 Inggris 2026.

Rider asal Wonosari itu mengoleksi 97 poin dan hanya tertinggal dari Brian Uriarte, sementara pembalap Malaysia Hakim Danish berada di posisi ketiga dengan 86 poin.

Moto3 Inggris 2026 menjadi seri ke-10 dari total 11 Grand Prix yang sudah berlangsung musim ini.

Veda Ega kembali menunjukkan konsistensi dengan membawa pulang tambahan tujuh poin setelah menyelesaikan balapan di posisi kesembilan.

Tambahan tujuh angka membuat koleksi Veda Ega di klasemen pembalap Moto3 2026 mencapai 97 poin.

Pembalap berusia 17 tahun tersebut kini bertengger di peringkat keenam klasemen keseluruhan, sekaligus semakin mengukuhkan persaingannya dalam perebutan gelar Rookie of The Year.

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Veda Ega Tempati Posisi Kedua Rookie of The Year Dalam klasemen khusus rookie, Veda Ega Pratama berada di peringkat kedua dengan 97 poin.

Ia hanya tertinggal dari Brian Uriarte yang memimpin klasemen Rookie of The Year dengan 127 poin sekaligus menempati posisi keempat dalam klasemen pembalap secara keseluruhan.