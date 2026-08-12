PABSI Targetkan 4 Medali di Asian Games 2026

Sekretaris Jenderal PB PABSI Djoko Pramono mengatakan target tersebut ditetapkan berdasarkan pemetaan kekuatan dan perhitungan tim ahli terhadap peluang masing-masing lifter yang dipersiapkan.
"Delapan atlet sudah pasti dan sudah disetujui, kami akan berangkat. Sudah diprediksi oleh tim ahli kira-kira dapat empat medali. Kami akan lihat apakah target itu bisa tercapai," kata Djoko kepada ANTARA di Kantor Kemenpora, Jakarta.
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Meski mematok empat medali, Djoko mengatakan PABSI tidak memberikan rincian mengenai warna medali yang ditargetkan dari masing-masing lifter.
"Menurut tim ahli, peluang dari delapan itu empat medali. Medalinya apa tidak disebut. Pokoknya empat medali," ujarnya.
Indonesia menyiapkan empat lifter putra dan empat putri untuk Asian Games 2026. Sektor putra ada Ricko Saputra pada kelas 60kg, Eko Yuli Irawan (65kg), Rahmat Erwin Abdullah (75kg), serta peraih emas Olimpiade Paris 2024 Rizki Juniansyah (85kg).
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Sementara sektor putri diperkuat Luluk Diana Tri Wijayana pada kelas 49kg, Juliana Klarisa (53kg), Natasya Beteyob (61kg), dan Indah Afriza (69kg).
Selain delapan lifter tersebut, lima ofisial disiapkan mendampingi tim angkat besi Indonesia, yakni Dirdja Wihardja, Erwin Abdullah, Samsusi, Sri Indriyani, dan Triyatno.
Rahmat menjadi satu-satunya lifter dalam daftar tersebut yang berstatus juara bertahan Asian Games. Pada Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023, dia merebut emas kelas 73kg dengan total angkatan 359kg, sekaligus mencatat rekor Asian Games dan rekor dunia clean and jerk saat itu dengan angkatan 201kg.
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Sementara Asian Games Aichi-Nagoya akan menjadi penampilan pertama Rizki di pesta olahraga terbesar Asia. Peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya diproyeksikan bersaing dengan Rahmat untuk menentukan lifter yang menempati kelas 75kg.
Cabang angkat besi Asian Games Aichi-Nagoya dijadwalkan berlangsung pada 23-29 September di Nagoya City Trade and Industry Center.
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