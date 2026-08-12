Sempat 'Tutup Buku', Siman Kembali Nyemplung ke Kolam Renang untuk Asian Games 2026

JawaPos.com - Perenang senior Indonesia I Gede Siman Sudartawa kembali mendapat kesempatan membela Merah Putih pada Asian Games 2026.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya ia mengisyaratkan mengakhiri perjalanan kariernya seusai SEA Games 2025 Thailand, dikutip dari ANTARA.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Akuatik Indonesia Ali Patiwiri mengatakan Siman kembali masuk dalam proyeksi tim setelah menunjukkan performa yang masih menjanjikan dalam latihan.

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“Kemarin waktu SEA Games 2025 sebenarnya dia sudah mengumumkan dirinya untuk mundur. Namun setelah latihan lagi ternyata kelihatannya masih menjanjikan secara performa dan kami memberikan kesempatan,” kata Ali kepada ANTARA di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Pada SEA Games 2025, Siman menutup penampilannya dengan medali perunggu nomor 50 meter gaya punggung putra setelah mencatatkan waktu 25,49 detik.

Rekan senegaranya Jason Donovan Yusuf meraih emas dengan catatan 25,36 detik.

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Selepas perlombaan tersebut, Siman menyebut waktunya telah tiba untuk “tutup buku” sekaligus menyerahkan tongkat estafet nomor gaya punggung kepada Jason, yang pada SEA Games 2025 merebut emas nomor 50 meter dan 100 meter gaya punggung.

Namun, sekitar delapan bulan setelah momen tersebut, Siman kembali mendapat kepercayaan untuk masuk dalam tim renang Indonesia menuju Asian Games 2026 setelah performanya dinilai masih mampu bersaing.