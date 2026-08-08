Hasil Q2 Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama P16, Hakim Danish P9

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus puas menempati posisi ke-16 pada sesi Kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Inggris 2026. Sementara itu, pembalap Malaysia, Hakim Danish, berhasil mengamankan posisi kesembilan.

Sesi Q2 Moto3 Inggris 2026 berlangsung di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026) malam WIB. Para pembalap langsung tampil agresif sejak awal sesi demi memburu catatan waktu terbaik.

Hakim Danish sempat menunjukkan performa menjanjikan pada menit-menit awal. Pembalap Malaysia itu bahkan mampu menempati posisi pertama.

Veda Ega Pratama juga mengawali sesi dengan cukup meyakinkan. Pembalap Indonesia tersebut sempat berada di posisi kedua sehingga membuka peluang untuk meraih posisi start yang lebih baik.

Namun, persaingan semakin ketat seiring berjalannya sesi. Memasuki menit ketujuh, David Almansa berhasil mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 09,890 detik.

Pada momen tersebut, posisi Veda turun ke urutan keenam. Sementara Hakim Danish berada satu posisi di belakangnya, yakni peringkat kelima.

Persaingan di barisan depan semakin sengit ketika sesi memasuki tiga menit terakhir. Maximo Quiles yang berada di posisi ketiga mengalami kecelakaan di Tikungan 18 Sirkuit Silverstone.

Quiles mengalami highside hingga terlempar dari motornya. Insiden tersebut membuat sesi Q2 semakin menegangkan karena para pembalap harus menjaga konsentrasi di tengah persaingan ketat.

Memasuki dua menit terakhir, Almansa masih menjadi pembalap tercepat. Veda berada di posisi kedelapan, sedangkan Hakim Danish menempati urutan ke-10.

Posisi keduanya kembali berubah menjelang akhir sesi. Veda merosot ke posisi ke-12, sementara Hakim Danish turun lebih jauh ke urutan ke-14.