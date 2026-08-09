Hasil Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama Finis P9, Hakim Danish Crash

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis kesembilan pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) malam WIB, setelah memulai balapan dari posisi ke-15.

Rider Honda Team Asia berusia 17 tahun itu sempat naik ke posisi ketujuh sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di urutan kesembilan, sementara Hakim Danish sempat crash dan terlempar ke posisi 24.

Bagaimana Start Veda Ega Pratama di Moto3 Inggris 2026? Veda Ega Pratama langsung memperbaiki posisinya sejak awal Moto3 Inggris 2026 dengan melesat dari posisi ke-15 menuju urutan ke-11 selepas start.

Pembalap Honda Team Asia itu kemudian terus berusaha mendekati rombongan di depannya dalam persaingan ketat yang berlangsung sejak lap-lap awal di Silverstone.

Start positif juga diperlihatkan David Almansa yang langsung merebut posisi pimpinan balapan setelah lampu start padam.

Persaingan di barisan terdepan kemudian berlangsung sengit karena posisi pertama beberapa kali berganti tangan antara Almansa, Brian Uriarte, hingga Alvaro Carpe.

Pada lap kedua, pembalap Malaysia Hakim Danish berada di posisi kesembilan, tepat di depan Veda Ega yang sudah nBaca Juga: Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstoneaik ke urutan ke-10.