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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 10 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Hakim Danish Crash! Start P15, Veda Ega Pratama Finis P9 di Moto3 Silverstone

Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-15 pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-15 pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis kesembilan pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) malam WIB, setelah memulai balapan dari posisi ke-15.

Rider Honda Team Asia berusia 17 tahun itu sempat naik ke posisi ketujuh sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di urutan kesembilan, sementara Hakim Danish sempat crash dan terlempar ke posisi 24.

Bagaimana Start Veda Ega Pratama di Moto3 Inggris 2026?

Veda Ega Pratama langsung memperbaiki posisinya sejak awal Moto3 Inggris 2026 dengan melesat dari posisi ke-15 menuju urutan ke-11 selepas start.

Pembalap Honda Team Asia itu kemudian terus berusaha mendekati rombongan di depannya dalam persaingan ketat yang berlangsung sejak lap-lap awal di Silverstone.

Start positif juga diperlihatkan David Almansa yang langsung merebut posisi pimpinan balapan setelah lampu start padam.

Persaingan di barisan terdepan kemudian berlangsung sengit karena posisi pertama beberapa kali berganti tangan antara Almansa, Brian Uriarte, hingga Alvaro Carpe.

Pada lap kedua, pembalap Malaysia Hakim Danish berada di posisi kesembilan, tepat di depan Veda Ega yang sudah naik ke urutan ke-10.

Situasi tersebut membuat dua pembalap Asia itu berada dalam persaingan yang berdekatan ketika balapan baru memasuki fase awal.

Memasuki lap keempat, Veda Ega justru kehilangan satu posisi dan turun ke urutan ke-11.

Editor: Banu Adikara
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